Наталья Касперская: китайские закладки в импортозамещённом железе — это меньшее зло

В беседе с новым профильным изданием, рассказывающем о новинках науки, техники и IT — газетой «ЗАВТРА», глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская честно признала, что в вопросах «цифрового рывка» и импортозамещения России необходимо объединяться с Китаем, поскольку догнать их по «железу» почти невозможно, несмотря на прилагаемые отечественными разработчиками усилия:

«Да, у нас тоже ведутся разработки собственных процессоров, но остаётся нерешённым и нерешаемым вопрос по себестоимости — ведь, чтобы достичь конкурентоспособного уровня по цене, нам нужно производить миллионы штук, внутри России или ЕврАзЭС такого рынка нет; а выйти на внешний рынок — значит либо вложить огромное количество денег сразу, либо каким-то образом объединиться — с теми же китайцами. Потому что сейчас всё массовое «железо» российского производства делается в Китае — давайте не будем строить иллюзий насчёт отечественных шильдиков на электронных изделиях… За исключением штучных экземпляров, которые производятся у нас для спеццелей: спецкомпьютеры и так далее… Китайцы, разумеется, будут пихать туда свои «закладки». Но ведь это меньшее зло, поскольку они, в отличие от наших «западных партнёров», по крайней мере, не военные противники России».

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В самом начале интервью Наталья Ивановна представила себя изданию как специалист по информационной безопасности, в сферу профессиональных интересов которого вот уже двадцать лет входит обнаружение вышеназванных «закладок», борьба с новыми способами мошенничества, вторжений, хищений информации. Стоит признать, такой избирательный подход к наличию «дыр» в оборудовании, одним из основных требований к которому является прежде всего безопасности, кажется несколько экстравагантным. Особенно с учётом того, что где уязвимости — там рядом найдутся и хакеры, которые могут быть далеки от политики, но чувствительная информация для них является весьма ценным трофеем, и не факт, что они не захотят её перепродать той стороне, с которой у России «военное противостояние».

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Еще из высказываний Касперской в этом же интервью:

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Про Китай и Facebook:

«В КНР нет никакого «Фейсбука», они удушили его в зародыше. Я как-то спрашивала одного китайца: «Как вы себя чувствуете без «Фейсбука»?» Он ответил: «Отлично!» Они не знали его и не знают. У них — несколько своих соцсетей. Мы же пустили к себе эту возможность вещать на нашей территории, поэтому у нас выстраивается куда более сложная история. И она связана не с технологическими возможностями, а с государственной волей. Но есть и некоторые технические ограничения. Блокировать какой-то контент внутри «Фейсбука» очень трудно. Если даже мы видим группу, явно распространяющую наркотики, делающую призывы к суициду, террору или как-то иначе нарушающую законы РФ, — мы можем с «Фейсбуком» только договариваться. И они не обязаны выполнять наши пожелания, поскольку, повторюсь, даже не имеют официального представительства на нашей территории. Они ничем ни рискуют и ни за что не отвечают, поэтому — что хотят, то и делают. Единственный реальный способ — это просто «заглушить» весь «Фейсбук». Это вполне осуществимо для компьютеров, но в мобильных приложениях на смартфонах сделать это куда сложнее. В качестве приложения связь работает немного по другим каналам, поэтому разве что — всё целиком глушить».

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Про Никифрова и Telegram:

«Когда Роскомнадзор боролся с Павлом Дуровым и пытался заблокировать «Телеграм», то в какой-то момент ему это удалось, но в результате наше Министерство связи на несколько дней прекратило свою работу. Это был настоящий шок для его сотрудников — ведь они настолько привыкли общаться в мессенджерах, что тогдашний министр Николай Никифоров просто на работу не приезжал. А тут ему пришлось приехать».

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Про WikiLeaks и «Завтра»

«WikiLeaks — очень неоднозначный проект. Я не знаю, кто его создал и не поручусь за его истинные цели и намерения. Тот факт, что любая утечка через «WikiLeaks», как правило, освещается большинством глобальных СМИ, наводит на размышления. Вот вы, например, печатаете свою статью в газете «Завтра» — и что, сразу прибегают CNN с BBC её перепечатывать или комментировать то, что вы там «нарыли»? Сомневаюсь… А здесь всё происходит ровно таким образом».

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Про Сколково, пиццу и бабушек

«Вот есть программа «Цифровая экономика» — это первая попытка сделать нечто вне рамок коммерции. Потому что все институты развития, которые у нас есть, ориентированы на прибыль: и «Сколково», и Российская венчурная компания (РВК), и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), и инвестиционная компания «Росинфокоминвест», созданная при Минсвязи. Они не проинвестировали ни одного нашего проекта. Мы пытались получить инвестиции, но там настолько чудовищные, противоречивые и странные условия, что их просто невозможно выполнить … Поэтому и появляются клоны западных интернет-«проектиков» о том, как продавать пиццу бабушкам средних лет».

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