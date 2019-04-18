18.04.2019
Год условно многодетной матери за «экстремистский комментарий» во ВКонтакте
Жительница Мурманской области слишком эмоционально высказалась под новостью о случае насилия над ребёнком в Ростовской области со стороны приезжего мужчины, и её комментарий заметили правоохранители

natalja potapova

В городе Коле Мурманской области мать пятерых детей Наталью Потапову осудили за публичные призывы к экстремизму и внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга за комментарий во ВКонтакте.

Женщину возмутил рассказ об извращенце, который проник в частный дом и попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Инцидент произошёл ещё в мае прошлого года в Дубовском районе, а спустя девять месяцев к жительнице Колы нагрянули оперативники.

Как рассказала Наталья, она и думать забыла об оставленном комментарии, но однажды, не сумев расплатиться в магазине карточкой, на которую приходят детские пособия, позвонила в банк. Оказалось, что её счёт заморожен. А вскоре домой пришли полиция и следователи.

«Когда они начали спрашивать, какие у нас есть гаджеты, я стала догадываться, что может быть причиной. Я читала в соцсетях, что привлекают вот за такие комментарии».

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Несмотря на то, что Наталья Потапова в суде раскаялась, её признали виновной и назначали год лишения свободы условно в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ.

В открытой базе действующих террористов и экстремистов она числится под номером 6331.

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