Глава Минцифры анонсировал «Госвеб»

Министр цифрового развития РФ Константин Носков рассказал о планах государства по дальнейшей цифровизации услуг. Он отметил высокую вовлеченность россиян в цифровизацию, а частности — на начало апреля текущего года на Едином портале государственных и муниципальных услуг было зарегистрировано 86,4 миллиона физических и 462 тысячи юридических лиц.

«Используя только компьютер или смартфон, граждане могут решить почти любую проблему, требующую вмешательства государства: уже сейчас на портале доступны 392 федеральные, а всего 1199 государственных и 26380 муниципальных услуг. И люди этим активно пользуются. В 2018 году единый портал посетили около миллиарда раз и отправили через него более 60 миллионов заявлений. По показателям это самый популярный государственный сайт в мире», — отмечает Носков.

В планах государства создание нового проекта — «Госвеб», который станет экосистемой информационных и сервисных ресурсов с едиными требованиями к дизайну, контенту, редакционной политике.

«Сейчас в Рунете около 150 тысяч разрозненных и очень неоднородных сайтов государственных и муниципальных органов власти и бюджетных учреждений, — поясняет министр. — В рамках проекта «Госвеб» все они будут связаны, удобны и понятны потребителю. Каждый, зайдя на привычный ему ресурс, получит всю релевантную информацию без необходимости искать ее где-то еще. Скажем, зайдя на сайт школы, родитель сможет не только посмотреть оценки ребенка, но и узнать о секциях и кружках в районе. Новости органов власти и госучреждений будут доступны в едином агрегаторе. Упростится поиск информации — достаточно будет задать конкретный вопрос цифровому ассистенту, а не продираться сквозь дебри юридических текстов в поиске ответа».

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