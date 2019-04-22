Госмониторинг публикаций и комментариев

В рамках исследований государственных закупок РосКомСвобода обнаружила интересный тренд, присущий самым разным регионам, — заказ услуг по мониторингу социальных медиа. В круг госинтересов входят не только соцсети, но также блоги, форумы, мессенджеры (в том числе запрещённый в России Telegram), комментарии к новостям и даже отзывы.
Приводим отдельные примеры таких тендеров.
Так, в начале апреля текущего года департаментом государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) был размещён тендер на «Оказание услуг по предоставлению доступа к системе мониторинга социальных медиа». Закупка размещена в категории «Услуги по обработке данных», сроки исполнения — 6 месяцев, цена — 277 000 рублей на каждый месяц, итого — 1 662 000 руб.
Фактическим заказчиком выступило государственное казенное учреждение «Ситуационный центр ЯНАО».
Из технического задания становится ясно, что ямало-ненецкие власти интересует «мониторинг и анализ социальных медиа – автоматизированный сбор и анализ публикаций и сообщений социальных медиа, а также социально-демографических характеристик аудитории в рамках единого личного кабинета специализированного сервиса для контроля информационного поля, новостных публикаций и комментариев пользователей об объектах мониторинга заказчика».
В ходе оказания услуг исполнитель предоставляет Заказчику доступ к системе мониторинга и анализа социальных медиа в рамках единого личного кабинета.
Система должна позволять пользователям Заказчика самостоятельно настраивать темы и объекты мониторинга с возможностью применения следующих фильтров:
— типы источников (социальные медиа и СМИ, СМИ, избранные авторы, избранные источники);
— фильтрация по блокам «Микроблоги», «Блоги», «Соцсети», «Форумы», «Отзывы», «Видео», «Мессенджеры», «Комментарии к новостям», «СМИ»;
— поисковый запрос;
— минус-слова;
— страны;
— поиск по названиям объектов в чекинах;
— тональность;
— объект тональности;
— языки;
— глубина сбора из архива;
— фильтр спама («Нецензурная лексика», «Объявления о продаже», «Сбор средств для помощи», «Реклама заработка в интернете», «Автомобильные аварии», «Дубли»).
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Система должна формировать автоматические отчеты по источникам, авторам, сообществам, географии, геолокациям (геоточкам), тематикам (тегам), популярным словам, персонам, юридическим лицам и ссылкам.
Система должна обеспечивать возможность ответов на сообщения пользователей в социальных сетях (Facebook, Twitter, LiveJournal, ВКонтакте) непосредственно из личного кабинета.
Система должна обеспечивать автоматическое определение объектной тональности (отношения к определенному, заранее заданному объекту в разрезе позитив/негатив/нейтрально) сообщения с точностью не ниже 80 процентов.
Дата проведения аукциона в электронной форме — 26.04.2019 г.
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Ещё один похожий тендер размещён Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора) — «Оказание услуг по предоставлению доступа к системе мониторинга и анализа социальных медиа для нужд ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора».
Начальная цена контракта — 752 000 рублей.
Сроки оказания услуг: в течении 8 (восьми) месяцев с 1 мая 2019 года до 31 декабря 2019 года.
Здесь также требуется система мониторинга и анализа соцмедиа в рамках единого личного кабинета.
Темы и объекты мониторинга — те же самые, что и в предыдущей закупке.
«Собранные и проанализированные Системой данные должны отображаться в личном кабинете в виде ленты сообщений с упоминаниями объекта поиска и отчетов, содержащих графики, диаграммы и таблицы, — также сказано в техническом задании. — Данные, собранные и проанализированные Системой, должны быть доступны пользователям посредством web-интерфейса на персональных компьютерах и мобильных устройствах без необходимости установки какого-либо дополнительного ПО».
Система должна осуществлять автоматизированный сбор публикаций и комментариев из следующих категорий источников:
1. Социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter, МойМир, МирТесен, Youtube.
2. Блог-платформы (Livejournal, Яндекс.Дзен).
3. Форумы и сайты отзывов.
4. Telegram — каналы и открытые чаты.
5. Сайты информагентств, агрегаторы СМИ, интернет-СМИ и отраслевые порталы.
Дата подведения итогов — 23.04.2019 г.
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Министерство финансов Ингушетии выложило тендер на «Оказание услуг по предоставлению доступа к системе мониторинга и анализа социальных медиа на 2019 год». Начальная сумма контракта — 1 500 000 рублей.
Фактический заказчик — Администрация Главы Республики Ингушетия.
Требования к заказываемой ингушскими властями системе идентичны первым двум тендерам выше. Власти республики тоже интересует мониторинг соцсетей (Facebook, Instagram, ВКонтакте и т.п.), блогов, мессенджера Telegram и онлайн-СМИ.
Доступ к Сервису должен обеспечиваться круглосуточно. Собранные и проанализированные Сервисом данные должны отображаться в личном кабинете в виде ленты сообщений с упоминаниями объекта поиска и отчетов, содержащих графики, диаграммы и таблицы. Данные, собираемые Сервисом, должны быть доступны пользователям посредством web-интерфейса на персональных компьютерах и мобильных устройствах без необходимости установки какого-либо дополнительного ПО.
Система должна обладать следующими качественными характеристиками:
◦ производительность (полный сбор информации Системой) – не менее 1 (одного) миллиарда сообщений в месяц;
◦ суммарный сбор данных по темам Государственного заказчика – не менее 350 000 сообщений в месяц;
◦ возможность настройки группы тем мониторинга при одновременном отслеживании не менее 15 (пятнадцати);
◦ обновление контента (собранной информации) по источникам без применения дополнительной обработки должно производиться с минимальной задержкой с момента выхода материала на источнике (для Twitter – не более 1 минуты, ВКонтакте – до 3 минут, интернет-сайтов и форумов – в зависимости от активности источника (количества обновлений в сутки) — от 1 мин.);
◦ автоматическое определение объектной тональности (отношения к определенному, заранее заданному объекту в разрезе позитив/негатив/нейтрально) сообщения с точностью не ниже 80 процентов.
Система должна обеспечивать в рамках Сервиса следующие аналитические функции:
◦ автоматическое определение эмоциональной окраски (тональности) русскоязычных сообщений,
◦ формирование связанных цепочек комментариев (тредов),
◦ определение размера аудитории,
◦ определение географии сообщений,
◦ построение интуитивно понятных графиков, выгружаемых без ограничений отчётов,
◦ автоматическое формирование и рассылка настраиваемых отчетов,
◦ автоматическое формирование и рассылка оповещения (по электронной почте и в Telegram) об изменениях в информационном поле объекта мониторинга таких, как рост негативных упоминаний, сообщения от избранных авторов, упоминания по выбранным тематикам.
◦ возможность распределения сообщений о деятельности объекта поиска по категориям при помощи автоматической или ручной маркировки сообщений по подтемам (например, проектам и мероприятиям, с упоминанием объекта поиска).
Система должна обеспечивать возможности коллективной работы пользователей, а именно:
a. возможность доступа различным сотрудникам Государственного заказчика (не менее 15 человек),
b. возможность многопользовательского управления одним аккаунтом,
c. разграничение уровня доступа пользователей как к функциям личного кабинета, так и к собранным данным и отчетам Государственного заказчика,
d. возможность назначения поручений пользователям личного кабинета Государственного заказчика,
e. логирование (журнал) действий пользователей Сервиса.
Дата проведения аукциона в электронной форме — 26.04.2019 г.
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Как видим, госведомства всерьез заинтересованы в понимании того, что происходит в интернете, о чем пишут СМИ, какое мнение о них высказывают простые российские пользователи.
Мы проследим за всеми изменениями, которые произойдут с этими тендерами, и сообщим, как только станут известны исполнители и итоговая цена.
Напомним, РосКомСвобода запустила мониторинг госзакупок в области контроля за интернет-пространством. На специальном портале собраны все публикации по этой тематике, а также непосредственно сами тендеры.
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