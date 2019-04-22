Госмониторинг публикаций и комментариев

В рамках исследований государственных закупок РосКомСвобода обнаружила интересный тренд, присущий самым разным регионам, — заказ услуг по мониторингу социальных медиа. В круг госинтересов входят не только соцсети, но также блоги, форумы, мессенджеры (в том числе запрещённый в России Telegram), комментарии к новостям и даже отзывы.

Приводим отдельные примеры таких тендеров.

Так, в начале апреля текущего года департаментом государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) был размещён тендер на «Оказание услуг по предоставлению доступа к системе мониторинга социальных медиа». Закупка размещена в категории «Услуги по обработке данных», сроки исполнения — 6 месяцев, цена — 277 000 рублей на каждый месяц, итого — 1 662 000 руб.

Фактическим заказчиком выступило государственное казенное учреждение «Ситуационный центр ЯНАО».

Из технического задания становится ясно, что ямало-ненецкие власти интересует «мониторинг и анализ социальных медиа – автоматизированный сбор и анализ публикаций и сообщений социальных медиа, а также социально-демографических характеристик аудитории в рамках единого личного кабинета специализированного сервиса для контроля информационного поля, новостных публикаций и комментариев пользователей об объектах мониторинга заказчика».

В ходе оказания услуг исполнитель предоставляет Заказчику доступ к системе мониторинга и анализа социальных медиа в рамках единого личного кабинета.

Система должна позволять пользователям Заказчика самостоятельно настраивать темы и объекты мониторинга с возможностью применения следующих фильтров:

— типы источников (социальные медиа и СМИ, СМИ, избранные авторы, избранные источники);

— фильтрация по блокам «Микроблоги», «Блоги», «Соцсети», «Форумы», «Отзывы», «Видео», «Мессенджеры», «Комментарии к новостям», «СМИ»;

— поисковый запрос;

— минус-слова;

— страны;

— поиск по названиям объектов в чекинах;

— тональность;

— объект тональности;

— языки;

— глубина сбора из архива;

— фильтр спама («Нецензурная лексика», «Объявления о продаже», «Сбор средств для помощи», «Реклама заработка в интернете», «Автомобильные аварии», «Дубли»).

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Система должна формировать автоматические отчеты по источникам, авторам, сообществам, географии, геолокациям (геоточкам), тематикам (тегам), популярным словам, персонам, юридическим лицам и ссылкам.

Система должна обеспечивать возможность ответов на сообщения пользователей в социальных сетях (Facebook, Twitter, LiveJournal, ВКонтакте) непосредственно из личного кабинета.

Система должна обеспечивать автоматическое определение объектной тональности (отношения к определенному, заранее заданному объекту в разрезе позитив/негатив/нейтрально) сообщения с точностью не ниже 80 процентов.

Дата проведения аукциона в электронной форме — 26.04.2019 г.

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Ещё один похожий тендер размещён Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора) — «Оказание услуг по предоставлению доступа к системе мониторинга и анализа социальных медиа для нужд ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора».

Начальная цена контракта — 752 000 рублей.

Сроки оказания услуг: в течении 8 (восьми) месяцев с 1 мая 2019 года до 31 декабря 2019 года.

Здесь также требуется система мониторинга и анализа соцмедиа в рамках единого личного кабинета.

Темы и объекты мониторинга — те же самые, что и в предыдущей закупке.

«Собранные и проанализированные Системой данные должны отображаться в личном кабинете в виде ленты сообщений с упоминаниями объекта поиска и отчетов, содержащих графики, диаграммы и таблицы, — также сказано в техническом задании. — Данные, собранные и проанализированные Системой, должны быть доступны пользователям посредством web-интерфейса на персональных компьютерах и мобильных устройствах без необходимости установки какого-либо дополнительного ПО».

Система должна осуществлять автоматизированный сбор публикаций и комментариев из следующих категорий источников:

1. Социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter, МойМир, МирТесен, Youtube.

2. Блог-платформы (Livejournal, Яндекс.Дзен).

3. Форумы и сайты отзывов.

4. Telegram — каналы и открытые чаты.

5. Сайты информагентств, агрегаторы СМИ, интернет-СМИ и отраслевые порталы.

Дата подведения итогов — 23.04.2019 г.

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Министерство финансов Ингушетии выложило тендер на «Оказание услуг по предоставлению доступа к системе мониторинга и анализа социальных медиа на 2019 год». Начальная сумма контракта — 1 500 000 рублей.

Фактический заказчик — Администрация Главы Республики Ингушетия.

Требования к заказываемой ингушскими властями системе идентичны первым двум тендерам выше. Власти республики тоже интересует мониторинг соцсетей (Facebook, Instagram, ВКонтакте и т.п.), блогов, мессенджера Telegram и онлайн-СМИ.

Доступ к Сервису должен обеспечиваться круглосуточно. Собранные и проанализированные Сервисом данные должны отображаться в личном кабинете в виде ленты сообщений с упоминаниями объекта поиска и отчетов, содержащих графики, диаграммы и таблицы. Данные, собираемые Сервисом, должны быть доступны пользователям посредством web-интерфейса на персональных компьютерах и мобильных устройствах без необходимости установки какого-либо дополнительного ПО.

Система должна обладать следующими качественными характеристиками:

◦ производительность (полный сбор информации Системой) – не менее 1 (одного) миллиарда сообщений в месяц;

◦ суммарный сбор данных по темам Государственного заказчика – не менее 350 000 сообщений в месяц;

◦ возможность настройки группы тем мониторинга при одновременном отслеживании не менее 15 (пятнадцати);

◦ обновление контента (собранной информации) по источникам без применения дополнительной обработки должно производиться с минимальной задержкой с момента выхода материала на источнике (для Twitter – не более 1 минуты, ВКонтакте – до 3 минут, интернет-сайтов и форумов – в зависимости от активности источника (количества обновлений в сутки) — от 1 мин.);

◦ автоматическое определение объектной тональности (отношения к определенному, заранее заданному объекту в разрезе позитив/негатив/нейтрально) сообщения с точностью не ниже 80 процентов.

Система должна обеспечивать в рамках Сервиса следующие аналитические функции:

◦ автоматическое определение эмоциональной окраски (тональности) русскоязычных сообщений,

◦ формирование связанных цепочек комментариев (тредов),

◦ определение размера аудитории,

◦ определение географии сообщений,

◦ построение интуитивно понятных графиков, выгружаемых без ограничений отчётов,

◦ автоматическое формирование и рассылка настраиваемых отчетов,

◦ автоматическое формирование и рассылка оповещения (по электронной почте и в Telegram) об изменениях в информационном поле объекта мониторинга таких, как рост негативных упоминаний, сообщения от избранных авторов, упоминания по выбранным тематикам.

◦ возможность распределения сообщений о деятельности объекта поиска по категориям при помощи автоматической или ручной маркировки сообщений по подтемам (например, проектам и мероприятиям, с упоминанием объекта поиска).

Система должна обеспечивать возможности коллективной работы пользователей, а именно:

a. возможность доступа различным сотрудникам Государственного заказчика (не менее 15 человек),

b. возможность многопользовательского управления одним аккаунтом,

c. разграничение уровня доступа пользователей как к функциям личного кабинета, так и к собранным данным и отчетам Государственного заказчика,

d. возможность назначения поручений пользователям личного кабинета Государственного заказчика,

e. логирование (журнал) действий пользователей Сервиса.

Дата проведения аукциона в электронной форме — 26.04.2019 г.

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Как видим, госведомства всерьез заинтересованы в понимании того, что происходит в интернете, о чем пишут СМИ, какое мнение о них высказывают простые российские пользователи.

Мы проследим за всеми изменениями, которые произойдут с этими тендерами, и сообщим, как только станут известны исполнители и итоговая цена.

Напомним, РосКомСвобода запустила мониторинг госзакупок в области контроля за интернет-пространством. На специальном портале собраны все публикации по этой тематике, а также непосредственно сами тендеры.

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