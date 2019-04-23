«Запрет — это свобода»: Мизулина хочет защитить свои слова от цитирования

Сенатор Елена Мизулина обратилась к юристам с просьбой проверить СМИ, которые опубликовали ее слова о том, что запреты — это свобода. «Действия отдельных СМИ, распространивших вырванную из контекста цитату, дополненную искаженной информацией изданий, в данный момент изучаются юристами. Просим СМИ внимательно проверять информацию при использовании материалов своих коллег», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Попытки ряда СМИ сделать „сенсацию“ из указанного выступления вызывают недоумение», -­ отмечается в сообщении.

На днях одиозный сенатор выступала на Форуме безопасного интернета, где сделала весьма экстравагантное заявление, которое многие СМИ и пользователи соцсетей сравнили с произведениями Оруэлла:

«По большому счету, запрет как норма права, из которого конструируется закон, и есть самая большая свобода человека. А вам всегда говорят, что депутаты что-то запрещают. Это ложное представление. Запрет — это как раз есть свобода. Он говорит: это нельзя, а все остальное можно».

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Мизулина также назвала право самой большой несвободой. «Право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд — то есть это целая гамма действий, в результате — ты несвободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому не надо к этому стремиться, к регулированию только правами», — сказала Мизулина.

Цитата дня: запрет — это свобода. Например, запрет на критику власти в интернете — это свобода принимать самые сумасшедшие законы pic.twitter.com/v6u1yYDN5X — Znak.com (@znak_com) April 22, 2019

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