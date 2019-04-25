ФСБ выходит в космос через ГЛОНАСС

РосКомСвобода продолжает проводить мониторинг сайта государственных закупок, в ходе которого время от времени обнаруживает весьма интересные тендеры, часть из которых выкладывает на специальном портале zakupki.roskomsvoboda.org, а по наиболее резонансным делает подробный разбор. На этот раз мы обнаружили тендер, выложенный АО «ГЛОНАСС» на оказание услуг по организации, обслуживанию и мониторингу каналов связи для передачи данных для СОРМ. Начальная цена — 17 445 552 рублей.

В Совет директоров АО «ГЛОНАСС» входят зампред Правительства РФ, помощник Президента РФ, министр транспорта РФ, министр экономического развития РФ, замминистра промышленности и торговли РФ, замминистра МВД, замминистра связи РФ и другие.

АО «ГЛОНАСС» — оператор государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — российская спутниковая система навигации, одна из двух (вторая — GPS) полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается «Роскосмос», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» и АО «Российские космические системы».

Применяется ГЛОНАСС также для поиска и спасения. В персональной навигации чипсеты с навигационными приёмниками сигналов ГЛОНАСС используются в смартфонах, планшетах, цифровых камерах, устройствах для фитнеса, носимых трекерах, портативных компьютерах, навигаторах, часах, очках и других устройствах. Также ГЛОНАСС задействован в авиации, водном транспорте, геодезии и картографии, в мониторинге окружающей среды, космической навигации, строительстве, сельском хозяйстве, системах связи и вооружении.

Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) — комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи (согласно Закону «О связи» и приказу Министерства связи № 2339 от 9 августа 2000 г.), которых на данный момент существует три вида:

«СОРМ-1» — система прослушивания телефонных переговоров;

«СОРМ-2» — система протоколирования обращений к сети Интернет;

«СОРМ-3» — обеспечивает сбор информации со всех видов связи и её долговременное хранение.

Таким образом, АО «ГЛОНАСС» закупает систему слежки, полученные данные которой будут предоставляться силовикам.

«Оператор связи (Исполнитель), — говорится в техническом задании, — должен оказать Заказчику (АО «ГЛОНАСС») услуги по организации, обслуживанию и мониторингу каналов связи для передачи данных на территории Российской Федерации. Точками терминирования каналов являются территориальные управления ФСБ РФ (УФСБ)».

Канал передачи данных L2 VPN с гарантированной полосой пропускания. Протокол передачи данных — IP.

Услуга должна быть оказана Исполнителем на портах активного оборудования Заказчика в точке А, при необходимости с организацией за счет Исполнителя участка «последней мили» между оборудованием Заказчика и оборудованием Исполнителя. Услуга в точке Б должна включать в себя организацию участка «последней мили» до порта активного оборудования УФСБ силами и за счёт Исполнителя.

В качестве точки «А» подразумевается адрес г. Москва, Коровинское шоссе, д.41, под «Б» в тендере указывается 28 других точек, из которых 2 находятся также в Москве, но по другим адресам, 26 — это другие города России: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Хабаровск, Астрахань, Белгород, Брянск, Владикавказ, Грозный, Калининград, Курск, Магас, Майкоп, Махачкала, Санкт-Петербург, Саранск, Ставрополь, Тверь, Элиста.

Для мониторинга состояния каналов связи Исполнитель должен предоставить Заказчику доступ к web-интерфейсу, в котором должна быть доступна следующая информация:

1. Динамическая карта каналов с отображением статусов интерфейсов на всех окончаниях каналов;

2. Загрузка каждого интерфейса в виде графиков, с отображением:

— количества принятых/переданных бит/с,

— количества принятых/переданных пакетов/с,

— количества пакетов, принятых с ошибками/с.

Должна иметься возможность изменения масштаба отображения по требованию пользователя.

Время хранения данных о загрузке интерфейсов — не менее трёх месяцев.

Срок оказания услуг: с 1 июня 2019 по 31 декабря 2020 года.

Дата и время окончания подачи заявок и подведения итогов данного тендера — 26 апреля 2019 года.

Мы проследим за всеми изменениями этой закупки, но вы также можете самостоятельно сделать это на нашем портале мониторинга госзакупок.

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