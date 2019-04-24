В Китае снова заблокирована Википедия

В Поднебесной местные власти снова отключили Википедию. Согласно данным, полученным с сервисов, которые занимаются мониторингом блокировок IP и доменов, сайт wikipedia.org перестал работать на материковой части Китая.

Greatfire также подтверждает, что Википедия не работает.

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При нашей проверке с помощью другого сервиса — это также на текущий момент подтвердилось:

Википедия ранее уже неоднократно отключался в Китае, начиная с 2004 года, мы описывали подобный кейс в 2015 году, а последний такой инцидент случился в июле 2016 года.

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