24.04.2019
Международные организации призвали Путина не подписывать закон «о суверенном Рунете»
По мнению ряда ведущих правозащитных организаций, данный закон приведет к дальнейшему ограничению онлайн-свобод в России

poprosili Putina

Десять международных организаций призвали Президента России не подписывать так называемый закон «О суверенном интернете», поскольку это приведёт к дальнейшему ограничению прав и свобод Интернета и СМИ, которые и без этого в последние годы испытывают колоссальное давление со стороны властей. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной «Репортерами без границ» и Human Rights Watch. 

Среди тех, кто подписал обращение, следующие организации:

  • ARTICLE 19
  • Civil Rights Defenders
  • Committee to Protect Journalists
  • Human Rights Watch
  • International Federation for Human Rights (FIDH)
  • International Media Support
  • International Partnership for Human Rights
  • Norwegian Helsinki Committee
  • PEN International
  • Reporters without Borders.

В пресс-релизе подчеркивается, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и пакт ООН о гражданских и политических правах. Россия подписала эти соглашения и обязана придерживаться их положений, настаивают правозащитники.

По их мнению, главная угроза закона об изоляции Рунета – отсутствие в законопроекте чётких критериев того, в каких случаях станет возможно изолировать российский интернет от мировой паутины. Из-за этого российские власти смогут применять закон на своё усмотрение, считают представители организаций, подписавших письмо к Путину.

В документе также указано, что законопроект следует рассматривать в контексте целого ряда законодательных норм РФ, которые серьёзно подрывают защиту свободы выражения мнений и неприкосновенности частной жизни в Интернете, идущими вразрез с международными стандартами в области прав человека:

  • «Пакет Яровой» от 2016 года, который требует от всех операторов связи и интернет-провайдеров хранить метаданные о коммуникационной деятельности своих пользователей, раскрывать ключи дешифрования по запросу служб безопасности и использовать только методы шифрования, одобренные правительством России, а также полностью хранить переписку и звонки юзеров. Он был принят для якобы противодействия «экстремизму», но на практике в его задачи входят создание бэкдоров для российских служб безопасности, которые дадут возможность постоянного доступа к данным, трафику и коммуникациям пользователей Интернета;
  • «Закон Лугового» ФЗ-398 (2013 г.) и поправки к нему, внесённые в 2017 году фед.законом 327-ФЗ, дающий право Генпрокурору или его заместителям блокировать доступ к любому онлайн-ресурсу иностранных или международных неправительственных организаций, обозначенных статусом «нежелательных»; а также запрещать публиковать любую информацию, включающую также гиперсссылки, на новости или ивенты о публичных мероприятий, не одобренных местными властями;
  • Принятые в марте 2019 года законопроекты, предусматривающие блокировку и наказание веб-сайтов, публикующих то, что власти считают «поддельными новостями» и «оскорблением» государства, государственных символов и тем, что законодательство смутно описывает как «российское общество».

«Президент Российской Федерации должен отклонить законопроект. Правительству России следует также пересмотреть другие законодательные акты, касающиеся интернета, отменить перечисленные выше законы и привести свою правовую базу в полное соответствие с международными стандартами свободы выражения мнений», — подытоживают правозащитники.

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