Международные организации призвали Путина не подписывать закон «о суверенном Рунете»

Десять международных организаций призвали Президента России не подписывать так называемый закон «О суверенном интернете», поскольку это приведёт к дальнейшему ограничению прав и свобод Интернета и СМИ, которые и без этого в последние годы испытывают колоссальное давление со стороны властей. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной «Репортерами без границ» и Human Rights Watch.
Среди тех, кто подписал обращение, следующие организации:
Together with 9 human rights NGOs, we call on Russian President Vladimir Putin not to sign the so-called “Sovereign Internet Bill” https://t.co/qSEpqnGrCV
— ARTICLE 19 ECA (@article19europe) April 24, 2019
В пресс-релизе подчеркивается, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и пакт ООН о гражданских и политических правах. Россия подписала эти соглашения и обязана придерживаться их положений, настаивают правозащитники.
По их мнению, главная угроза закона об изоляции Рунета – отсутствие в законопроекте чётких критериев того, в каких случаях станет возможно изолировать российский интернет от мировой паутины. Из-за этого российские власти смогут применять закон на своё усмотрение, считают представители организаций, подписавших письмо к Путину.
В документе также указано, что законопроект следует рассматривать в контексте целого ряда законодательных норм РФ, которые серьёзно подрывают защиту свободы выражения мнений и неприкосновенности частной жизни в Интернете, идущими вразрез с международными стандартами в области прав человека:
«Президент Российской Федерации должен отклонить законопроект. Правительству России следует также пересмотреть другие законодательные акты, касающиеся интернета, отменить перечисленные выше законы и привести свою правовую базу в полное соответствие с международными стандартами свободы выражения мнений», — подытоживают правозащитники.
.
.