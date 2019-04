Международные организации призвали Путина не подписывать закон «о суверенном Рунете»

Десять международных организаций призвали Президента России не подписывать так называемый закон «О суверенном интернете», поскольку это приведёт к дальнейшему ограничению прав и свобод Интернета и СМИ, которые и без этого в последние годы испытывают колоссальное давление со стороны властей. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной «Репортерами без границ» и Human Rights Watch.

Среди тех, кто подписал обращение, следующие организации:

Together with 9 human rights NGOs, we call on Russian President Vladimir Putin not to sign the so-called “Sovereign Internet Bill” https://t.co/qSEpqnGrCV

— ARTICLE 19 ECA (@article19europe) April 24, 2019