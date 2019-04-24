Международные организации призвали Путина не подписывать закон «о суверенном Рунете»

Десять международных организаций призвали Президента России не подписывать так называемый закон «О суверенном интернете», поскольку это приведёт к дальнейшему ограничению прав и свобод Интернета и СМИ, которые и без этого в последние годы испытывают колоссальное давление со стороны властей. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной «Репортерами без границ» и Human Rights Watch.

Среди тех, кто подписал обращение, следующие организации:

ARTICLE 19

Civil Rights Defenders

Committee to Protect Journalists

Human Rights Watch

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Media Support

International Partnership for Human Rights

Norwegian Helsinki Committee

PEN International

Reporters without Borders.

Together with 9 human rights NGOs, we call on Russian President Vladimir Putin not to sign the so-called “Sovereign Internet Bill” https://t.co/qSEpqnGrCV — ARTICLE 19 ECA (@article19europe) April 24, 2019

В пресс-релизе подчеркивается, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и пакт ООН о гражданских и политических правах. Россия подписала эти соглашения и обязана придерживаться их положений, настаивают правозащитники.

По их мнению, главная угроза закона об изоляции Рунета – отсутствие в законопроекте чётких критериев того, в каких случаях станет возможно изолировать российский интернет от мировой паутины. Из-за этого российские власти смогут применять закон на своё усмотрение, считают представители организаций, подписавших письмо к Путину.

В документе также указано, что законопроект следует рассматривать в контексте целого ряда законодательных норм РФ, которые серьёзно подрывают защиту свободы выражения мнений и неприкосновенности частной жизни в Интернете, идущими вразрез с международными стандартами в области прав человека:

«Пакет Яровой» от 2016 года, который требует от всех операторов связи и интернет-провайдеров хранить метаданные о коммуникационной деятельности своих пользователей, раскрывать ключи дешифрования по запросу служб безопасности и использовать только методы шифрования, одобренные правительством России, а также полностью хранить переписку и звонки юзеров. Он был принят для якобы противодействия «экстремизму», но на практике в его задачи входят создание бэкдоров для российских служб безопасности, которые дадут возможность постоянного доступа к данным, трафику и коммуникациям пользователей Интернета;

«Закон Лугового» ФЗ-398 (2013 г.) и поправки к нему, внесённые в 2017 году фед.законом 327-ФЗ, дающий право Генпрокурору или его заместителям блокировать доступ к любому онлайн-ресурсу иностранных или международных неправительственных организаций, обозначенных статусом «нежелательных»; а также запрещать публиковать любую информацию, включающую также гиперсссылки, на новости или ивенты о публичных мероприятий, не одобренных местными властями;

Принятые в марте 2019 года законопроекты, предусматривающие блокировку и наказание веб-сайтов, публикующих то, что власти считают «поддельными новостями» и «оскорблением» государства, государственных символов и тем, что законодательство смутно описывает как «российское общество».

«Президент Российской Федерации должен отклонить законопроект. Правительству России следует также пересмотреть другие законодательные акты, касающиеся интернета, отменить перечисленные выше законы и привести свою правовую базу в полное соответствие с международными стандартами свободы выражения мнений», — подытоживают правозащитники.

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