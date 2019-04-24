Четыре региона России протестируют криптовалюту и блокчейн

В Московской, Калининградской, Калужской областях и в Пермском крае будут созданы «регулятивные песочницы» для тестирования блокчейна и криптовалют, заявил замминистра Минэкономразвития Савва Шипов.

Кроме блокчейна и криптовалют в экспериментальном режиме будут разрабатываться нейро- и квантовые технологии, искусственный интеллект, робототехника, виртуальная и дополненная реальность.

Инициатива будет реализована в рамках законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», инициированного Минэкономразвития.

Он также отметил, что именно создание подобных «правовых песочниц» может простимулировать и ускорить создание регуляторных норм для инновационных технологий.

По мнению члена совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова, существующее законодательство действительно отстает от экономических реалий, как, например, в случае с криптовалютами.

Задача песочниц — стать платформой для создания норм, которые смогут адаптировать правовую среду к новому технологическому укладу. При этом некоторые отмечают, что государственные регуляторы вряд ли будут смягчать требования к продукту только по той причине, что он доказал свою безопасность в рамках песочницы.

Согласно заявлениям пресс-служб выбранных регионов, Калужская область в первую очередь заинтересована в запуске проектов в области управления большими данными, а Калиниградская планирует внедрять блокчейн. Чем в рамках инициативы будут заниматься в Москве и Пермском крае пока неизвестно.

«Даже если новый режим будет использоваться абсолютно независимыми добросовестными компаниями, у них в любом случае возникнут сложности с выводом продукта на рынок по всей стране, – считает директор фармкомпании «Биовитрум» Владимир Цимберг.

Бизнес опасается, что продукт, доказавший безопасность и соответствие законодательству РФ в рамках региональной «регулятивной песочницы», может не пройти требования федеральных контрольно-надзорных органов.

«Есть риск, что инвестиции в разработки в рамках либерального правового режима натолкнутся на бюрократические барьеры при попытке их коммерциализации», – подчеркнул Цимберг.

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