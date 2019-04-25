Суверенный интернет изолирует госкомпании от зарубежных баз данных

Российские госкорпорации, ФГУПы и другие предприятия с участием государства, а также органы власти, являющиеся операторами той или иной информационной системы, не смогут использовать для работы зарубежные базы данных и находящееся за границей оборудование. Такое положение содержится в принятом парламентом и одобренном СовФедом законопроекте об изоляции Рунета.

Документ негативно отразится на работе российских членов RIPE NCC — одной из пяти региональных организаций, распределяющих IP-адреса и другие интернет-ресурсы по странам Европы и Ближнего Востока, а также поддерживающих функционирование Интернета. В частности, как считает представитель RIPE, проблемы могут возникнуть у «Ростелекома».

Компания является оператором государственной Единой системы идентификации и Единой биометрической системы — и из-за этого попадает под действие документа. Для поддержания работы Рунета «Ростелеком» (как и остальные операторы) обращается к иностранной базе данных RIPE DB.

«В базе RIPE DB содержатся данные о всех возможных маршрутах нашего региона в сети. Если закон останется без изменений, «Ростелеком» потеряет возможность законно получать информацию об этих маршрутах», — рассказал представитель RIPE NCC в интервью РБК.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян считает, что законопроект должен был запретить размещение информационных госсистем за рубежом и в облаках иностранных компаний. Но сейчас под действие документа могут попасть и сторонние компании, например, РЖД.

Казарян считает, что обойти требование закона будет несложно: для этого негосударственной компании нужно сделать копию нужной базы данных, с которой и будет работать госструктура.

Напомним, на днях международные правозащитные организации призвали Владимира Путина не подписывать скандальный законопроект, который отрицательно скажется на свободе интернета, и так уже давно испытывающего государственное давление последние несколько лет.

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