Минпромторг направит 28 млрд рублей на оборудование для 5G и интернета вещей

Минпромторг разработал проект целевой программы «Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019–2024 годы», в рамках которой планируется потратить около 28 млрд руб. на создание отечественного оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили источник, близкий к Минпромторгу, и собеседник в «Ростехе».

Программа рассчитана на два этапа. Первый должен быть реализован в 2019–2021 годах. Предполагается, что за этот период участники программы выполнят исследования и проведут опыты для разработки софта. На втором этапе с 2022 по 2024 год должно наладиться производство оборудования.

В качестве рынка сбыта определены такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Армения.

Среди участников программы названы «Ростех», Сколковский институт науки и технологий, а также компании, продукция которых входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга.

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий сферу связи, в ходе недавнего разговора с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что затраты компаний на создание сетей 5G будут еще выше и составят около 650 млрд руб. Он также подчеркивал, что в России существуют собственные разработки в сфере телеком-оборудования для 5G и призывал не развивать новый стандарт связи исключительно на зарубежном оборудовании. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги или значительная их часть были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», — говорил вице-премьер.

Крупнейшие операторы сотовой связи — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — не стали отвечать на вопрос о том, видели ли они какие-либо отечественные решения в сфере 5G. Источник в одном из операторов отметил, что «российского оборудования 5G нет, ведется работа над локализацией производства зарубежных поставщиков, но пока только на начальной стадии, до практической реализации очень далеко». «Ведутся переговоры о возможном тестировании прототипов оборудования 5G российского происхождения. Но пока все на этапе формулировки требований», — добавил он.

Ранее государственная комиссия по радиочастотам отказала «Ростелекому» и «МегаФону» в продлении разрешения на тестирование 5G в диапазонах 24,25–29,5 и 3,4–3,8 ГГц, которые были выделены компаниям в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

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