Турция: два года без Википедии

Два года назад турецкое правительство заблокировало доступ ко всем языковым версиям веб-сайта Wikipedia, опираясь на закон № 5651, также известный как «Закон об Интернете» — он предусматривает меры по введению онлайн-ограничений и блокировок перед лицом угроз национальной безопасности. Турецкие власти сообщили, что они наложили запрет после того, как Википедия отказалась снять статью, утверждающую, что турецкое правительство поддерживает террористические группы в Сирии.

Множество международных правозащитных организаций осуждают этот запрет, который является частью большой кампании правительства Туреции по ограничению интернет-свобод в стране. Данные организации призывают турецкие власти прекратить борьбу со свободой слова — как в интернете, так и в оффлайн.

#Wikipedia has now been banned for 2 years in #Turkey – cutting people in Turkey off from accessing info online & restricting the rest of the world from important info & voices from Turkey. This is a #HumanRights issue #2yearswithoutWiki #Wikipediasız2yıl https://t.co/XoxO0w3mPD pic.twitter.com/ZGKaikR2qU — ARTICLE 19 (@article19org) April 29, 2019

Запрет Википедии в Турции серьезно ограничил права на свободу выражения мнений и доступ к информации — и не только для людей, живущих в этой стране. Население численностью 80 миллионов человек отрезано от доступа к широкому спектру информации, а также от участия в свободном обмене информацией через сайт, в то время как интернет-пользователи за пределами Турции потеряли доступ к важной информации, которую посредством онлайн-энциклопедии активисты могли доносить непосредственно всем пользователям.

Запрет показывает высокий уровень цензуры интернета и СМИ в Турции, и это отнюдь не единичное событие. Доступ ко многим веб-сайтам и платформам, включая Twitter, YouTube и Facebook, блокировался или временно ограничивался в течение многих лет под предлогом защиты от угроз для безопасности страны. Согласно сообщениям в Twitter, Турция делает больше запросов на удаление контента на платформе, чем любая другая страна в мире.

Несмотря на многочисленные призывы правозащитных групп, гражданского сообщества и самой Википедии, никаких подвижек в сторону отмены запрета до сих пор не происходит. Фонд Викимедиа подал апелляцию в Конституционный суд страны против запрета на Википедию в мае 2017 года, но до сих пор не получил ответа.

Помимо судебных исков в турецких судах с целью снятия блока, фонд Викимедиа запустил свою кампанию «Мы скучаем по Турции» в марте 2018 года, и в этом году возобновляет кампанию в Twitter и Instagram. Цель кампании — снятие блокировки, и ходе неё людям со всего мира необходимо будет рассказать о том, как ограничение доступа к Wiki повлияло на на них.

«Но турецкое правительство зашло так далеко, что прекратило выпускать данные, касающиеся воздействия на интернет, а также запретов, — отмечают правозащитные организации. — Власти объясняли это тем, что опубликованные на страницах Wikipedia данные наносят ущерб международной репутации Турции. Мы, нижеподписавшиеся организации, призываем турецкие власти отменить запрет на Википедию и другие веб-сайты, на которые распространяются законы, несовместимые с международными стандартами в области прав человека. Кроме того, мы осуждаем безжалостное преследование правительством независимых СМИ, криминализацию журналистики и непрекращающиеся нарушения прав человека в стране».

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