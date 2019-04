Турция: два года без Википедии

Два года назад турецкое правительство заблокировало доступ ко всем языковым версиям веб-сайта Wikipedia, опираясь на закон № 5651, также известный как «Закон об Интернете» — он предусматривает меры по введению онлайн-ограничений и блокировок перед лицом угроз национальной безопасности. Турецкие власти сообщили, что они наложили запрет после того, как Википедия отказалась снять статью, утверждающую, что турецкое правительство поддерживает террористические группы в Сирии.

Множество международных правозащитных организаций осуждают этот запрет, который является частью большой кампании правительства Туреции по ограничению интернет-свобод в стране. Данные организации призывают турецкие власти прекратить борьбу со свободой слова — как в интернете, так и в оффлайн.

#Wikipedia has now been banned for 2 years in #Turkey – cutting people in Turkey off from accessing info online & restricting the rest of the world from important info & voices from Turkey. This is a #HumanRights issue #2yearswithoutWiki #Wikipediasız2yıl https://t.co/XoxO0w3mPD pic.twitter.com/ZGKaikR2qU

— ARTICLE 19 (@article19org) April 29, 2019