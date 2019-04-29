Мосгордума в I чтении приняла законопроект об электронном голосовании

Депутаты столичного парламента в первом чтении одобрили законопроект о проведении экспериментального электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы VII созыва. Ранее документ на рассмотрение в городской парламент внес мэр города Сергей Собянин. В эксперименте по электронному голосованию, по словам председателя Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком) Валентина Горбунова, примут участие от одного до трех избирательных округов, и Мосгоризбирком должен объявить их не позднее чем через десять дней после начала избирательной кампании:

«Так как электронное голосование является экспериментом, то традиционный формат голосования не отменяется. Одновременно будут использованы обе формы участия в выборах. Ее определят сами избиратели. Подчеркну, что участие в таком голосовании — дело добровольное».

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Электронное голосование не заменит обычное полностью: жители смогут самостоятельно выбрать подходящий для себя формат. Электронное будет проводиться через региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Те, у кого нет личного кабинета, смогут оформить доступ к нему в МФЦ по паспорту; подать заявление можно будет за 45 дней до голосования, самый поздний срок – за три дня до голосования, уточнил Горбунов.

Законопроект позволит жителям выбранных округов переписать себя со своего участка на электронный избирательный участок, а в день голосования зайти в личный кабинет на сайте, получить электронный бюллетень и проголосовать. «Если человек передумал, обстоятельства изменились, заявление можно отозвать не позднее чем за три дня до выборов»», – уточнил председатель Мосгоризбиркома. Он исключил возможность двойного голосования, поскольку избиратель, подавший заявление, автоматически исключается из списка традиционного голосования.

Участники акции считают, что законопроекты позволяют расширить пространство для манипуляций и фальсификаций на осенних выборах в Мосгордуму, а также ограничивают возможности контроля за выборами и строительными проектами со стороны общественностиhttps://t.co/mGZOG5fiGH — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 29, 2019

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