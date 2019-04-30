Ритейл-лоббисты хотят обложить зарубежные онлайн-покупки дополнительным сбором

АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением реформировать регулирование покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Предложения поступили в Минцифры, которая на днях перенаправила их на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е.Т.Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову, попросив представить предложения и замечания.

Ассоциация предложила заменить действующие пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на единый сбор в размере 15% вне зависимости от стоимости товара. В объединении считают, что введение единого сбора уравняет российские и зарубежные магазины, поскольку иностранные ритейлеры не платят НДС и таможенную пошлину и не обязаны сертифицировать товары.

Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки 15% сбором. Таким способом они хотят уравнять условия, в которых работают иностранные и отечественные компании e-commercehttps://t.co/Pr8i4WlfkH — TJ (@tjournal) April 30, 2019

Инициативы направлены на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce, говорится в письме. Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., считают в АКИТ.

С 1 января 2019 года в России беспошлинный порог был понижен с €1 тыс. до €500: если в течение календарного месяца этот порог превышен или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита. С 2020 года предполагается снижение суммы до €200, но при этом сбор будут рассчитывать уже не на человека, а с каждой отдельной посылки, стоимость которой превышает порог.

Сразу после снижения порога до €500 число трансграничных посылок в Россию начало падать, свидетельствуют данные «Почты России» за первый квартал, о которых писал «Коммерсантъ». По итогам 2018 года объем трансграничной интернет-торговли составил 316 млрд рублей, подсчитывал Институт Гайдара в отчете для Национальной ассоциации дистанционной торговли.

Инициатива АКИТ вызывает вопросы, особенно в части исключения покупки в иностранных интернет-магазинах из категории товаров для личного пользования, говорит директор департамента международных перевозок и таможенных операций DPD в России Евгений Привалов. Он не видит смысла в таком шаге, отмечая, что у DPD уже есть инструментарий для оплаты пошлин для юридических лиц и компания при необходимости сможет распространить его на физических.

Предложение АКИТ уже вызвало в Сети шквал неодобрения, многие пользователи видят в этом желание ритейл-лоббистов не улучшать качество своих услуг, а лишь делать невыгодными сами интернет-покупки:

Отечественная конкуренция всегда так и выглядела — не сделай лучше, а конкурента удуши. Вот АКИТ решила удушить АлиЭкспресс. https://t.co/BKoXxhQVeS — Denis (@MultiMooncat) April 30, 2019

АКИТ предлагает заменить пошлины на ввоз дорогих товаров единым сбором 15% на любые заказываемые товары. Если эта инициатива пройдёт, то будет совсем плохо. Сейчас ты платишь только если превышаешь порог в 500 евро, а так будешь доплачивать за любой чехол с Али. — SOTAR (@S0TAR) April 30, 2019

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров.

Это члены АКИТ, передайте этим компаниям свой горячий привет 🤬 pic.twitter.com/HirN9MFPZd — Yulia Semenova 🖖 (@YESemenova4U) April 30, 2019

А не пойти бы ритейлерам из АКИТ следом за губернатором Кузбасса к чертовой матери? Обнаглели в конец. https://t.co/mzmSF5glHU — Анатолий Кравченко (@tikaipo) April 30, 2019

Следует не ограничивать покупки россиян, а работать над развитием экспорта российских товаров за рубеж, считает президент объединяющей зарубежных участников рынка e-commerce Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов: «Именно это — ключевая особенность, которая ставит границы для отечественных продавцов. Поэтому другие страны торгуют на весь мир, а мы варимся в своем болоте».

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