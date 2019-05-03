Creative Commons запускает сервис по поиску бесплатного контента

Некоммерческая организация Creative Commons официально запустила свою поисковую систему после более чем двух лет бета-тестирования. Новый сервис предназначен для простого поиска находящегося в открытом доступе бесплатного контента, на который распространяются лицензии Creative Commons. По словам организации, на момент запуска система включает в себя более 300 миллионов изображений, проиндексированных из нескольких коллекций:

«Это результат огромной работы инженерной команды Creative Commons и нашего сообщества разработчиков-добровольцев. CC Search осуществляет поиск изображений в 19 коллекциях, извлеченных из открытых API-интерфейсов и набора данных Common Crawl, в том числе произведений культуры из музеев (Музей искусств Метрополитен, Музей искусств Кливленда), графических дизайнов и произведений искусства (Behance, DeviantArt), фотографий из Flickr, и начальный набор 3D-дизайнов CC0 от Thingiverse».

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Организация продолжит работать над качеством индексации и количеством изображений в каталоге, отдавая приоритет ключевым коллекциям изображений — таким как Europeana и Wikimedia Commons.

В долгосрочной перспективе Creative Commons планирует улучшить движок, чтоб индексировались не только фотографий. Уже в этом году планируется начать индексирование других работ, лицензированных CC — таких как «открытые» учебники и аудиофайлы. В конце концов, он хочет, чтобы этот новый портал предоставил доступ ко всем 1,4 миллиардам работ, ставших общественным достоянием, но это может занять некоторое время, учитывая, что его работа опирается на сообщество разработчиков-добровольцев, которые работают совместно с командой Creative Commons.

На этом фронте организация до сих пор открыта для участия сообщества, приглашая принять участие в дальнейших разработках сервиса.

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