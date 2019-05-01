01.05.2019
Путин подписал закон о суверенизации Рунета
С начала ноября госведомства планируют централизовано управлять российским сегментом Сети, фильтруя трафик, а провайдеры должны будут устанавливать устройства «по противодействию угрозам устойчивости»

Putin izol Runet

Президент России Владимир Путин подписал закон об автономизации российского сегмента интернета. Законом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, а также создается возможность централизованного управления Рунетом.

Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» вступит в силу 1 ноября 2019 года. Согласно документу, Роскомнадзор будет централизовано управлять российским сегментом интернета, фильтруя трафик, а провайдеры должны будут устанавливать устройства «по противодействию угрозам устойчивости».

Планируется, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который при возникновении экстраординарных ситуаций обеспечит доступность услуг связи в России. При этом дополнительно в Сети защитят шифрованием информацию госорганов и госпредприятий.

Между тем большинство граждан России ранее высказались против суверенного интернета. Выяснить последствия развития цифровых сервисов пытались участники круглого стола, организованного экспертами ВЦИОМа и Аналитического центра при правительстве. Оказалось, 52% россиян считают, что интернет в России должен и дальше развиваться как сеть, «объединяющая весь мир», а 23% считают, что стране нужен суверенный интернет.

Законопроект, внесённый сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым, сразу вызвал критику экспертного сообщества, поскольку несет он очевидную цензурную направленность, а также может повлечь сбои в работе Сети. Кроме этого, его внедрение чревато крупными финансовыми затратами, хотя изначально авторы документа в финансово-экономическом обосновании утверждали об обратном.

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