Путин подписал закон о суверенизации Рунета

Президент России Владимир Путин подписал закон об автономизации российского сегмента интернета. Законом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, а также создается возможность централизованного управления Рунетом.

Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» вступит в силу 1 ноября 2019 года. Согласно документу, Роскомнадзор будет централизовано управлять российским сегментом интернета, фильтруя трафик, а провайдеры должны будут устанавливать устройства «по противодействию угрозам устойчивости».

Планируется, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который при возникновении экстраординарных ситуаций обеспечит доступность услуг связи в России. При этом дополнительно в Сети защитят шифрованием информацию госорганов и госпредприятий.

Между тем большинство граждан России ранее высказались против суверенного интернета. Выяснить последствия развития цифровых сервисов пытались участники круглого стола, организованного экспертами ВЦИОМа и Аналитического центра при правительстве. Оказалось, 52% россиян считают, что интернет в России должен и дальше развиваться как сеть, «объединяющая весь мир», а 23% считают, что стране нужен суверенный интернет.

Законопроект, внесённый сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым, сразу вызвал критику экспертного сообщества, поскольку несет он очевидную цензурную направленность, а также может повлечь сбои в работе Сети. Кроме этого, его внедрение чревато крупными финансовыми затратами, хотя изначально авторы документа в финансово-экономическом обосновании утверждали об обратном.

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