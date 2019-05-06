Правозащитники ожидают рост числа «административок» за репосты

В январе-марте 2019 года число дел по статье Уголовного кодекса РФ о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства после ее частичной декриминализации сократилось с 223 в 2018 году до девяти, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Говоря о статистике по административным правонарушениям, министр отметил, что с момента вступления закона в силу прошло немного времени, и «правоприменительная практика по статье 20.3.1 КоАП РФ только нарабатывается».

Инициированный президентом и утвержденный им в конце 2018 года закон «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса РФ» предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 282 УК РФ за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми признаются только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное преступление в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за репосты.

Ранее эта часть статьи предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично» или с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

«Насколько продлится такая ситуация, неизвестно, — замечает глава «Агоры» Павел Чиков. — Скорее всего, это временная передышка перед активным ростом административок».

Его мнение разделяют другие российские правозащитники. Так, ещё на заре инициированной властями частичной декриминализации статьи 282 УК РФ адвокат Владислав Юсупов заявлял, что с переводом «мыслепреступлений» из уголовного права в административное количество заводимых против россиян дел только возрастет: «Что это означает? Очень просто. Дел будет больше, а резонанса меньше. (Именно публичный резонанс — то есть наша с вами активность — вообще привел к самой идее пересмотра одиозной 282-й статьи). Все-таки, уголовки лепить — надо немного напрягаться, а закатать на 15 суток — никто и не заметит. Огласки не будет. Все привыкли. Доказывать ничего не надо. Экспертиз никаких не надо. Рапорт, «нет основания не доверять сотруднику полиции» — и вперед, спецприемник ждет».

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