Мосгорсуд не стал снимать блокировку с клипа «Иуда» рэпера Хаски

Мосгорсуд подтвердил законность блокировки клипа рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) «Иуда» на видеохостинге YouTube. «Суд апелляционной инстанции оставил решение Таганского районного суда без изменений», — сообщила пресс-служба суда.

В марте текущего года Таганский районный суд столицы отклонил иск Хаски к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о незаконной блокировке его клипа «Иуда» на YouTube. Ролик был заблокирован Роскомнадзором по требованию МВД РФ 17 ноября 2018 г. из-за содержащейся в нем информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических веществ. В свою очередь, представитель Хаски отметил, что многие фильмы, подпадающие под этот критерий, стали классикой, и любимы всей страной. Например, пояснил он, все любят фильм «Бриллиантовая рука», в которых показан способ контрабанды.

В декабре прошлого года краснодарский суд постановил удалить из «ВКонтакте» и YouTube три видеоролика Хаски — «Пуля-дура», «Поэма о Родине», «Пироман 17», так как они «могут вызвать у несовершеннолетних интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, нецензурной брани».

Сегодня Мосгорсуд не удовлетворил жалобу рэпера Хаски, значит клип «Иуда» снова не разблокируют на YouTube Коротко о блокировках: пока мы ждали суда, представитель МВД перешёл по заблокированной ссылке и попытался включить клип с телефона. Не поверите, но у него получилось! pic.twitter.com/Ur0IyQgKXx — Правозащита Открытки (@orpravo) May 6, 2019

.



.