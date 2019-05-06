06.05.2019
Владельцу «Омбудсмена полиции» отказано в создании профсоюза
Исключённый из московского межрегионального профсоюза полиции Владимир Воронцов получил отказ Минюста в регистрации независимого профсоюза полицейских

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Министерство юстиции отказало администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову в регистрации независимого профсоюза полицейских, заявление о котором он подавал месяц назад. Об этом сам Воронцов рассказал Медиазоне и опубликовал соответствующую информацию со скриншотом сообщения Минюста в Telegram-канале паблика. В декабре 2018 года глава московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин исключил администратора паблика «Омбудсмен полиции» и бывшего полицейского из организации за то, что тот дал интервью «МБХ медиа».

«Омбудсмен полиции» — паблик, в которому публикуются выдержки из внутренних документов силовиков, фотографии из их личных архивов, а также поднимаются вопросы нарушения прав полицейских. Несколько сотрудников МВД потребовали в суде удалить их личную информацию из паблика. Один иск отклонили в марте. Кроме того, Следственный комитет проводил проверку действий Воронцова, но отказался возбуждать дело.

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