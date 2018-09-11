Паблик «Омбудсмен полиции» бьётся в суде против цензуры от МВД

В начале августа текущего года полицейские подали в Люблинский районный суд Москвы иск о блокировке паблика во ВКонтакте «Омбудсмен полиции», в котором публикуется информация о правонарушениях сотрудников правоохранительных органов. Об этом российским СМИ рассказал создатель паблика Владимир Воронцов.

Совместный иск заместитель начальника отдела МВД «Печатники» по охране общественного порядка Владимиром Вольченко, сотрудница УВД по Северо-Западному округу Москвы и шестеро работников отдела безопасности УВД на Московском метрополитене.

Полицейские потребовали признать деятельность «Омбудсмена полиции» «незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни», а также нарушающей законодательство о персональных данных. Поэтому они попросили Роскомнадзор «принять меры по ограничению доступа к информации». Воронцов предположил, что иск подан из-за трех постов, в которых упоминаются их имена.

На днях в Люблинском районном суде Москвы прошла беседа, в ходе которой судья Марина Васина отклонила все ходатайства ответчика. В то же время, как уточняет «Омбудсмен полиции»,

«…истцы приобщили еще распечатки с паблика, которые были датированы вообще после принятия искового заявления. То есть это не имеет отношения к событию, к предмету иска. И судья их благополучно приобщила».

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Заседание по существу было назначено на 9 октября текущего года. Интересы ответчика в суде будет представлять адвокат «Агоры» Дмитрий Джулай.

Сообщество «Омбудсмен полиции», появившееся в 2017 году, публикует информацию о нарушениях в работе сотрудников полиции для привлечения их к ответственности. В ноябре прошлого года у Воронцова прошли обыски после публикации фотографии подполковника полиции с пририсованным к лицу страпоном. Тогда Следственный комитет России отказался возбуждать дело об оскорблении представителя власти.

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