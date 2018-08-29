Впервые суд признал антиэкстремистскую экспертизу «липой»

Суд впервые наказал эксперта за «липовую» экспертизу по делу об экстремизме. Об этом сообщил в своём Telegram-канале адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин.

«Кавказский эколог Валерий Бриних забил последний гвоздь в крышку антиэкстремистского ларца, из которого три года вылетали правоохранительные несуразицы, — пишет он. — В деле #молчаниеягнят было всё — и сделанная на коленке экспертиза, и отказ от обвинения, и даже прокурор-частник отхватил. Прокуратура год назад попросила исключить текст статьи Бриниха из Экстремистского списка».

7 августа 2017 года Майкопский городской суд прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело об экстремизме в отношении эколога Бриниха. Дело расследовалось три года — с 2014 года, с момента когда была опубликована вызвавшая интерес следователей статья ученого «Молчание ягнят». В ней он критиковал бездействие местных жителей, которые ничего не делают с тем, что их район загрязняет находящийся там свиноводческий комплекс. Учредителем компании-владельца комплекса является сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев. После публикации статьи эколога обвинили в экстремизме.

За это время было сделано четыре заключения специалистов и три экспертизы, и только одна из них была в пользу обвинения. «Статья «Молчание ягнят» содержит высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединенная по признаку национальности – адыгейцы, – имеются высказывания, по смысловому понимаю способствующие унижению человеческого достоинства по признакам национальности и происхождения», – говорилось в обвинении.

Статью признали экстремистским материалом. Такое решение принял Майкопский городской суд, а затем дело пересмотрели по вновь открывшимся обстоятельствам, и этот же суд отменил собственное решение. В итоге прокуратура отказалась от обвинения за отсутствием состава преступления.

После этого за Бринихом признали право на реабилитацию после незаконного уголовного преследования. В частности, прокурор должен был принести экологу официальные извинения. Он не сделал этого в срок, но в итоге исправился.

Затем Бриних обратился в суд за компенсацией. Он потребовал 3 млн руб. за незаконное преследование. В итоге весной текущего года Майкопский городской суд взыскал в его пользу 1 млн руб. за моральный вред.

«Сегодня, 28 августа 2018 года, в 16.30 часов федеральный судья Агафонов П.Ю. удовлетворил третье требование, которое содержалось в моем исковом заявлении», — сообщает сам Бриних в своём Facebook и приводит текст судебного постановления:

«Вынести частное постановление в адрес ГУ МВД России по Краснодарскому краю о недопустимости привлечения к экспертно-криминалистической деятельности лиц, не обладающими достаточными профессиональными знаниями для производства лингвистических экспертиз с возложением обязанности по недопущению в будущем производства таких экспертиз главным экспертом Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковником полиции Федяевым С. М.».

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«Павел Агафонов констатировал, что своими действиями Сергей Федяев причинил вред не только мне, но и государству, которое обязано возместить мне довольно крупную денежную сумму, — отмечает эколог. — Теперь, подождав 5 дней, я получу на руки судебное постановление, обосновывающее виновность эксперта в погонах подполковника полиции Федяева С.М. Вскоре полностью рассмотренное дело снова уйдет в апелляционную инстанцию для рассмотрения наших с ответчиком апелляционных жалоб, а я подготовлю заявление в следственные органы о совершении экспертом Федяевым С.М. противоправных действий, подпадающих сразу под несколько уголовных статей. Думаю, что следственным органам сложно будет не согласиться с выводами судьи Агафонова П.Ю., основанными на 7-ми томах материалов моего уголовного дела».

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