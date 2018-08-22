СПЧ подготовил проект вывода «экстремистских» статей из УК РФ

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил проект предложений по изменению антиэкстремистского законодательства. Проект рекомендаций за подписью председателя совета Михаила Федотова есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в совете.

В частности, СПЧ призывает перенести ч. 1 ст. 282 УК в КОАП. В данной статье идет речь о возбуждении ненависти или унижении достоинства по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или социальной группе, совершенных публично, с использованием СМИ или интернета. При этом совет предлагает оставить в УК наказание за угрозу экстремистским насилием, призывы к нему и его поддержку.

Совет предложил «сузить легальное определение экстремистской деятельности» из-за неоднозначности некоторых трактовок («разжигание социальной розни» и «утверждение религиозного превосходства»), а, например, понятие «унижение достоинства» сопоставимо с оскорблением, которое является административным правонарушением.

В СПЧ настаивают, что обязательным квалифицирующим признаком экстремизма следует считать насилие:

«В таком случае будет исключена возможность уголовного наказания за высказывания, не представляющие реальной угрозы защищаемым Конституцией РФ интересам».

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Кроме того, в тексте проекта идет речь об исключении формулировки «принадлежность к какой-либо социальной группе». «Это понятие содержит правовую неопределенность и порождает в правоприменительной практике такие спорные «социальные группы», как «атомщики», «ватники», «депутаты Госдумы»», — говорится в документе.

Кроме этого, в предлагаемых поправках идет речь о выведении из УК — ч. 1 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Отмечается также «правовая неопределенность» терминов «религиозные взгляды» и «верующие», поскольку из законодательства непонятно, можно ли распространять их на атеистические взгляды и, если нет, является ли это дискриминацией атеистов.

Более того, по мнению СПЧ, федеральный список экстремистских материалов «не оправдал возложенных на него надежд по профилактике экстремизма, а, напротив, стал крайне громоздким и малопригодным для применения законопослушными гражданами». Его предлагают упразднить вовсе.

Судебные заседания, согласно предлагаемым поправкам, о запрете материалов и признании организаций экстремистскими должны проходить строго в присутствии ответчика и в открытых заседаниях, говорится в рекомендациях. Также совет предлагает изменить подследственность дел о публичных призывах к экстремизму и сепаратизму (ст. 280 и 280.1 УК), и передать их от ФСБ к Следственному комитету.

Если члены СПЧ одобрят проект, рекомендации будут направлены в Общероссийский народный фронт, а также в правоохранительные органы, в том числе в Генпрокуратуру.

Экстремистские преступления чаще всего наказываются по ст. 282 УК (разжигание ненависти либо вражды). При этом число осужденных по первой части этой статьи, где речь идет о публичном возбуждении ненависти или унижении достоинства «по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», год от года растет, следует из статистики, проанализированной СПЧ. В 2011 году по ней осудили 82 человека, в 2014-м — 258, а в 2017-м — 460. Напротив, число осужденных по второй части этой статьи, которая подразумевает насилие, невелико в общей массе и год от года падает: в 2011 году — 35 человек, в 2015-м — девять, в 2017-м — один.

В июне в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает переквалифицировать деяния по ч. 1 ст. 282 УК РФ в административное правонарушение, а также смягчить наказание за них. Верховный суд это предложение раскритиковал, но в Минкомсвязи его поддержали.

Кроме этого, своё одобрение декриминализации «антиэкстремистского» законодательства уже не раз высказывала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Сегодня нужно уже промониторить практику, возможно, провести пленум Верховного суда, чтобы понять, как можно было бы единообразные на основании пленума дать рекомендации суду, и законодателю, видимо, настало время пересмотреть фабулу, сам состав преступления», — заявила она недавно на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», комментируя обращение Mail.Ru о возможности пересмотра статьи об ответственности за экстремизм в интернете.

В целом же, судя по активизации политиков и официальных СМИ вокруг данной темы, власти готовы обсуждать некоторую «либерализацию» «антиэкстремистского» законодательства.

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