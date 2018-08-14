Картина «Великая прекрасная Россия» больше не несёт экстремизм

Новосибирский областной суд отменил решение суда низшей инстанции о признании экстремистской картины популярного художника Васи Ложкина (Алексея Куделина) «Великая прекрасная Россия».

Дело возвращено в суд первой инстанции. О решении облсуда сообщил в своём Twitter глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, указав, что в процессе со стороны художника участвовала член СПЧ Ирина Киркора:

СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции. — Mikhail Fedotov (@MikhailFedotov) August 14, 2018

В феврале СПЧ попросил прокуратуру Новосибирской области обжаловать решение Октябрьского районного суда о признании картины экстремистской. В совете подчеркивали, что к рассмотрению дела не привлекли автора и специалистов в области изобразительного искусства. Кроме того, не назначили искусствоведческую экспертизу, которая помогла бы оценить художественные характеристики картины. Главным доказательством были результаты психолого-лингвистической судебной экспертизы.

Суд, по мнению СПЧ, не учел «сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины», которая не пропагандирует, а высмеивает национализм и ксенофобию. При этом, несмотря на решение суда, картина продолжает появляться на выставках, что не вызывает претензий со стороны сотрудников правоохранительных органов, подчеркивали в совете.

Картину «Великую прекрасную Россию» признали экстремистской в январе 2016 года. На ней изображена карта России, окруженная надписями со стереотипическими националистическими оскорблениями. Сам Ложкин говорил, что никогда не публиковал ее на своем сайте и не размещал в каталогах и на выставках.

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