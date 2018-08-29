ЕСПЧ признал неправомерным самое первое в России уголовное дело за комментарий в интернете

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал факт возбуждения первого в России уголовного дела за комментарий в соцсети нарушением права на свободу выражения мнения. Об этом говорится в решении по делу «Савва Тереньтев против России».

Савва Тереньтев — первый человек в России, осужденный за комментарий в интернете по пресловутой ст. 282 еще в 2008 году.

«15 февраля 2007 года около 09 часов 09 минут Терентьев С.С., находясь по адресу: г. Сыктывкар <…>, имея в собственности ЭВМ, оснащенный модемом и имея навыки работы на нем, через стационарный телефонный номер <…> подключился к сети Интернет», — такой фразой открывается обвинительное заключение по первому в России резонансному уголовному делу о комментарии. Далее в документе говорится, что обвиняемый решил использовать блог другого пользователя «как средство массовой информации» и попытался «оказать публичное воздействие на людей с целью побуждения их к совершению насильственных действий в отношении лиц — сотрудников милиции, зарождению у людей решимости и стремления совершить противоправные действия в отношении указанных лиц».

Савва Терентьев, неверные менты, Стефановская Площадь. Как молоды мы были. И вот спустя десять лет ЕСПЧ присудил ему 5000€. https://t.co/oN4rj3uufP Одно из немногих имён нулевых, которое стоит помнить. — Mikhail Svetov (@msvetov) August 28, 2018

Довольно-таки резкий текст о работниках правоохранительных органов появился в качестве комментария к записи в блоге об изъятии жестких дисков в редакции газета «Истра». В рамках уголовного дела было проведено две экспертизы. По результатам первой, проведенной под руководством кандидата филологических наук (заведующий кафедрой русского языка) Натальи Сергиевой, был сделан вывод об отсутствии в комментарии призывов к разжиганию социальной вражды.

Результаты второй экспертизы, проведенной четырьмя учёными того же университета — доктором исторических наук Юрием Шабаевым, доктором философских наук Игорем Гончаровым, доктором филологических наук (декан филолог. фак-та) Михаилом Мелиховым и кандидатом исторических наук Петром Котовым — обнаружили в комментарии признаки социальной вражды.

Терентьев заявил, что речь шла только о недобропорядочных сотрудниках милиции и принес на суде извинения добропорядочным. Сторона защиты представила результаты опросов, которые подтверждали отрицательное отношение большинства граждан России к органам правопорядка, обосновывающие тождество сути высказывания Саввы Терентьева господствующему в стране общественному мнению.

7 июля 2008 года блогер был приговорен к году лишения свободы условно по части 1 статьи 282 УК РФ. Верховный суд республики Коми отклонил кассационную жалобу.

В 2011 году Савва Терентьев въехал на территорию Эстонии по туристической визе и подал прошение о предоставлении политического убежища. Через полгода он получил положительный ответ. Сейчас Терентьеву 33 года, из которых семь с половиной он провел за границей.

Сообщение о готовящемся к публикации решении ЕСПЧ по его иску стало для Терентьева сюрпризом — на протяжении долгого времени он не получал никаких уведомлений из Страсбурга. Иск в ЕСПЧ подавался так давно, что он уже не помнит точную сумму, которая была указана в заявлении. «Я бы перевел [деньги] в какую-нибудь организацию, которая занимается людьми, осужденными по 282-й», — заключает он.

О резонансных делах за посты во «ВКонтакте» Терентьев знает, но пристально за ними не следит:

«В том состоянии, в котором Россия сейчас находится, это неизбежность. Такая угроза над каждым висит, и мне достаточно знания факта, что это никуда не делось, и только разрослось».

.

«Я бы не стал отделять тех, кого сажают за посты в интернете, от других осужденных за незначительные правонарушения, — считает он. — Я смотрю на это с болью и огромным сочувствием, но без какого-либо удивления. Живя в России, мы ответственны за правила, по которым соглашаемся играть. Любой думающий человек не может не осознавать, что может сесть за что угодно и когда угодно. В России каждому известно, что у тех, кто чувствует силу, есть привычка наказывать с поводом и без, а у тех, кто чувствует [свою] слабость, есть привычка быть наказанными. То, что в наши дни «посадок» стало больше, — это логичное и давным-давно предсказуемое развитие событий».

В России традиционно наказывают в том числе и за вещи, которые вообще не стоят внимания правоохранительных органов и в которых нет состава преступления, также отметил Терентьев, комментируя ситуацию, сложившуюся в Барнауле, а преследуемые местными властями пользователи «страдают за чувство юмора».

По делу Терентьева Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила его право на свободу выражения мнения и обязал государство выплатить ему 5000 евро компенсации за судебные издержки.

«К сожалению, Савва Терентьев в ходе следствия признал свою вину, так что компенсации со стороны государства он не получит. Не считая €5000 судебных издержек», — уточняет обстоятельства дела «Савва Тереньтев против России» Telegram-канал «Ты сядешь за лайк». Само же решение же ЕСПЧ канал называет «важнейшим прецедентом».

.



.

Читайте также:

Татарстан: гостендер как конвейер экстремистских судеб

🔓

Обезопасит ли россиян «либерализация» 282 статьи УК РФ?

🔓

ВКонтакте отказала ивановскому активисту в предоставлении информации о самом себе

🔓

СПЧ подготовил проект вывода «экстремистских» статей из УК РФ

🔓

Силовики по-взрослому обвинили подростка в экстремизме за интернет-мем

.