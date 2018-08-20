ВКонтакте отказала ивановскому активисту в предоставлении информации о себе самом

Активист из города Иваново Николай Дьячков обратился в службу поддержки ВКонтакте, чтобы понять, могут ли менеджеры социальной сети предоставить ему информацию о его же активности внутри этой сети, чтобы защититься от обвинений. Оказалось, что к пользователям администраторы намного менее лояльны, чем к сотрудникам полиции.

Все уже в курсе, что Вконтакте @vkontakte сольёт о вас всю информацию по первому запросу без официальных бумаг. Теперь знайте, что если лично вам понадобятся какие-либо данные для своей защиты: «Увы, такой возможности нет» pic.twitter.com/xQhsunHTr6 — Николай (@ypypy28) August 19, 2018

Дьячков выложил в Twitter скриншот этой переписки, из которого следует, что пользователям, в случае чего, придется рассчитывать только на свои силы. Диалог со службой поддержки, рассказал Дьячков, происходил еще в апреле 2018 года.

Возможно, сейчас этот диалог развивался бы иначе, отмечают в реплаях подписчики Дьячкова. Дело в том, что ООО «ВКонтакте» оперирует в том числе на территории Европейского Союза и для этого имеет юридическое лицо на Кипре (об этом компания сообщает на англоязычной странице «Политика конфиденциальности»).

С 25 мая 2018 года на территории ЕС вступил в силу документ, известный под аббревиатурой GDPR, новый Общий регламент по защите данных. Среди прочего, этот регламент предписывает уведомлять пользователя о той информации, которую собирает о нем компания, и выдавать такую информацию по его личному запросу.

Хотя в пользовательских соглашениях на русском и английском языках ВК нет пункта, который регламентировал бы ситуацию, в которой пользователь запрашивает собственные персональные данные, по законам ЕС админы ВК обязаны ее предоставлять. Отказ может повлечь за собой судебный иск.

Дьячков пишет, что после мая не проверял, как реагируют админы ВК на такие запросы, и надеется, «что проверять не надо будет».

Наиболее громко в плане возбуждения дел за репосты заявил о себе Алтайский край — там действует своего рода конвейер таких дел. Для них привлекают одних и тех же заявителей-студенток, а экспертизы по ним готовят одни и те же эксперты, которые, как выяснилось, связаны с сотрудниками силовых структур.

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