Силовики по-взрослому обвинили подростка в экстремизме за интернет-мем

Эта история началась по уже, к сожалению, привычному для многих пользующихся интернетом россиян сценарию. Ранним утром февраля 2016 года в дверь семьи Крючковых постучали. Мама, не понимая — кто это, решила посмотреть в глазок. Каково же было её удивление, когда она увидела целую толпу людей в форме у себя на лестничной площадке! В ответ на вопрос, с чем в столь ранний час пожаловали непрошенные гости, один из них показал ей решение суда, заявив, что они пришли с обыском и должны забрать её несовершеннолетнего сына Сергея в отделение полиции.

Одни сотрудники приступили к изъятию всей домашней техники — ноутбуков, телефонов, планшетов и даже роутера, другие тем временем начали задавать Сергею вопросы о картинках в его альбомах ВКонтакте. Особенно их волновала картинка с изображением русской печи и девочки из мультфильма «Гуси-лебеди» с надписью «Надо больше евреев». Объяснения подростка, что указанной картинкой он ни в коем случае не хотел разжигать никакой ненависти и оскорблять чьи-то чувства, оперативников никак не убедили.

В Следственном комитете Сергею было вручено Постановление о привлечении его в качестве обвиняемого к уголовной ответственности по ч.1 ст.282 УК РФ — «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

Позже лингвистическая экспертиза ФСБ и комплексная психолого-лингвистическая экспертиза МИЦ обнаружит в указанной картинке «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения евреев как представителей группы лиц, выделяемой по национальному признаку, а также оправдание массового уничтожения евреев».

На допросе Сергей пояснил, что картинку к себе в альбом он добавил, когда ему было 14 лет. Два года она там спокойно лежала, забытая всеми, пока в 2016 году кабинетные «ловцы экстремистов» не нашли её, очевидно решив, что могут повысить раскрываемость по экстремистским преступлениям за счет еще одного достаточно простого дела. Еще полтора года шло предварительное следствие, и вот весной 2018 года Сергей предстал перед судом, обвиняемый по тяжкой экстремистской статье, став очередной жертвой палочной системы уголовного правосудия.

Правоохранителей нисколько не смутил тот факт, что запостил злополучную картинку Сергей в 14 лет — в 2014 году. Подросток хотел сохранить это изображение, чтоб затем спросить у родителей — в чём её смысл, ведь отец Сергея сам наполовину еврей и среди его родственников много евреев. Потом, как во множестве похожих случаев, подросток забыл про картинку, пока она не напомнила ему о себе во время визита сотрудников полиции в 2016 году. Во время судебного разбирательства Крючков не отрицал, что страница в соцсети принадлежит ему, но при этом он неоднократно пытался обратить внимание следователей и суда на вышеперечисленные факты. К сожалению, суд не учел данных обстоятельств дела, достаточно серьёзно оценив онлайн-активность подростка.

Как позже напишет суд в своем приговоре,

«оперативно-розыскные мероприятия по изобличению Крючкова С.А. в преступной деятельности проведены в соответствии с ФЗ “Об ОРД” уполномоченными на то должностными лицами. Представленные органу предварительного расследования рассекреченные материалы оперативно-розыскных мероприятий позволили органу следствия предъявить Крючкову обвинение в совершении указанного в описательной части преступления».

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Из этих строк можно сделать вывод, что велась какая-то серьезная работа по выявлению опасного преступника, что были предприняты сложные меры по определению его как владельца страницы, на которой в одном из альбомов и удалось обнаружить указанную картинку.

Совершенно очевидно, что возбужденное уголовное дело по инициативе Управления ФСБ России по городу Москве, как и вся сегодняшняя уголовная практика по 282 статье УК РФ, имеет мало отношения к реальной борьбе с экстремизмом. Но кого это беспокоит, когда дело с обвинительным заключением поступает в российский суд?

К РосКомСвободе Сергей и его мама обратились уже когда дело уже слушалось в суде и начались судебные прения. После изучения всех материалов дела ведущий юрист РосКомСвободы, адвокат Саркис Дарбинян обнаружил, что ни следствие, ни суд не удосужились запросить у администрации ВК всю необходимую информацию, которая могла бы помочь установить все обстоятельства дела. По запросу московского следователя служба безопасности ООО «ВКонтакте» представила лишь информацию об IP-адресах, привязанных к мобильному телефону Сергея. Как видно из скриншота страницы, приобщенной к материалам уголовного дела, картинка не имела ни единого лайка и ни единого комментария.

В ходе судебного слушания по делу, адвокат Дарбинян заявил ходатайство об истребовании доказательств от ООО “ВКонтакте” в целях получения дополнительной информации, на основании которой защита собиралась установить следующие обстоятельства, которые имеют существенное значение для уголовного дела, и которые не были выяснены ранее:

1. Каков был статус альбома (закрытый, открытый), в котором находилось спорное изображение, размещенное на личной странице пользователя? Был ли он закрыт настройками приватности с момента его создания?

2. Какое количество пользователей просмотрело указанное изображение в личном альбоме, размещенном на личной странице пользователя в социальной сети ВКонтакте?

3. Какое количество “лайков” (отметок “мне нравится”) было проставлено указанному изображению в личном альбоме, размещенном на личной странице пользователя в социальной сети ВКонтакте?

4. Если указанному изображению в личном альбоме, размещенном на личной странице пользователя в социальной сети ВКонтакте, были проставлены “лайки” (отметки “мне нравится”), какие именно пользователи поставили указанную отметку?

В случае определения круга лиц, увидевших это изображение, защита намеревалась потребовать их вызова в суд в качестве свидетелей для допроса в рамках рассматриваемого уголовного дела, чтобы опрелелить то, какие чувства вызвало указанное изображения, а также в связи с чем пользователи “лайкнули” указанное изображение.

Однако обвинение возражало против удовлетворения ходатайства, никак не объяснив свою позицию, и суд в итоге отказал в его удовлетворении.

Стоит напомнить, что еще в 2011 Пленум Верховного Суда в своем Постановлении №1 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» обращал внимание, что преступление, предусмотренное статьёй 282 УК РФ, совершается только с прямым умыслом.

Однако никаких доказательств наличия прямого умысла так и не было представлено, хотя в приговоре суд считает умысел доказанным.

Защита также обращала внимание на Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. №41, согласно которому «при решении вопроса о направленности действий лица, разместившего какую-либо информацию либо выразившего свое отношение к ней в сети «Интернет» или иной информационно-телекоммуникационной сети, на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека либо группы лиц следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней». Но суд, очевидно решив, что все обстоятельства установлены, не придал значение указанным разъяснениям Верховного суда.

Известный факт, что оправдательных приговоров в российском уголовном правосудии почти не существует. Иное бы означало, что следствие у нас может давать сбои. Российский суд уже давно перестал быть независимым органом, являясь по сути лишь продолжением исполнительных и правоохранительных служб, успешно встроившись в уголовный конвейер российской правоприменительной практики.

Понимая абсурдность самого обвинения, председательствующая судья Абрамова приняла максимально мягкое решение, в котором признала вину Крючкова, однако с учетом положений ст.88 УК РФ назначила ему в качестве наказания судебный штраф в размере 45 000 рублей, что в текущей ситуации почти равносильно оправдательному приговору.

Несмотря на освещение дела Сергея Крючкова в СМИ, мы ни в одной публикации не увидели информации, что полиция возбудила уголовное дело по сути против ребёнка (в декабре 2015 года). Но тут, к сожалению, как раз нет ничего удивительного — любые подробности, которые могут пролить свет на истинную суть того или иного уголовного дела, обычно опускаются, а вместо этого пользователям предоставляется шаблонная, «типовая» новость в духе полицейских сводок или прокурорских отчетов.

Приговор уже обжалован в апелляции. Безусловно, мы будем добиваться полной отмены решения и реабилитации Сергея Крючкова, а также всех тех, что попал под жернова беспощадной машины уголовного правосудия в рамках развернувшейся по всей стране «антиэкстремистской борьбы».

P.S. Путем простого поиска в Google и Yandex мы нашли на разных ресурсах несколько сотен копий картинки, за которую Крючкова привлекли к уголовной ответственности. Нам стало интересно, будут ли правоохранительные органы также рьяно разыскивать автора этой картинки и тех, кто загрузил все копии в Интернет? Ведь это немного сложнее, чем взять ничего не подозревающего московского подростка, который даже не пытался анонимизировать свою личность. Поэтому мы направили в ГУВД Москвы заявление о серии возможных преступлений на страницах поисковика (уже был присвоен КУСП — («Книга учёта сообщений о преступлениях»)) и теперь внимательно понаблюдаем за тем, как будет проходить доследственная проверка по делу, и какое в итоге процессуальное решение будет принято.

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