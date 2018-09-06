Ивановские полицейские закупают программу для мониторинга ВКонтакте

На сайте госзакупок появился заказ Управления МВД РФ по Ивановской области по части «Оказания услуг на право использования программы мониторинга социальной сети «ВКонтакте» на условиях простой (неисключительной) лицензии». Стоимость контракта — 85 тысяч рублей. Источник финансирования — средства федерального бюджета.

Заказываемая ивановскими полицейскими поисково-аналитическая система (ПАС), согласно техническим требованиям, должна получать, хранить и осуществлять обработку информации из открытого пространства социальной сети «ВКонтакте» (профили пользователей, открытые сообщества, любая запись, оставленная пользователем в социальной сети: пост, перепост, комментарий, графическое изображение, видеозапись). Процесс мониторинга ВКонтакте должен происходить при помощи списка терминов (лингвистического словаря), созданного пользователем. Периодичность поиска информации выбирается Заказчиком.

«Программы для ЭВМ, входящие в состав ПАС, должны быть включены в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr)», — отмечено в документе.

ПАС должна обеспечивать ежесуточное автоматическое пополнение баз данных (БД) всем контентом со страниц открытых пользовательских профилей Ивановской области и открытых сообществ Ивановской области (сбор и хранение информации только по определенным темам не допускается). Удаление данных из БД не допускается. Контент, удаленный пользователями сети, должен сохраняться в БД и быть доступным для работы с ним.

Должна быть предоставлена возможность просмотра активности пользователя в социальной сети «ВКонтакте» через указание псевдонима пользователя или идентификатора пользователя.

По части требований к выборке анкет пользователей должна быть предоставлена фильтрации по следующим полям профиля:

— Имя пользователя;

— Фамилия пользователя;

— Пол;

— Возраст;

— География поиска;

— Контакты (сайт, facebook, skype, twitter, livejournal, Instagram);

— Мобильный телефон;

— Домашний телефон;

— О себе;

— Семейное положение;

— Род занятий;

— Иностранные языки;

— Цитаты;

— Мировоззрение;

— Политические взгляды;

— Религиозное вероисповедание;

— Что вдохновляет;

— Главное в людях;

— Главное в жизни;

— Отношение к курению;

— Отношение к алкоголю;

— Любимые кино, фильмы, музыка;

— Деятельность;

— Интересы;

— Музыка;

— Фильмы;

— ТВ;

— Книги;

— Игры;

— Образование;

— Профили в других социальных сетях (facebook, skype, twitter, livejournal, Instagram).

Исполнитель должен обеспечить защиту от несанкционированного доступа к ПАС с помощью средств авторизации и аутентификации, а также фиксировать попытки входа и действия представителей Заказчика в ПАС и предоставить данную информацию по письменной просьбе Заказчика.

Интересное требование, на котором хотелось бы заострить внимание — «при проведении поиска и мониторинга должна предоставляться возможность:

— выбора диапазона времени для ретроспективного поиска с октября 2006 года по настоящее время;

— просмотра всех сообщений, найденных по поисковому запросу или лингвистическому словарю за любую архивную дату: октябрь 2006 года по настоящее время…»

Дата окончания подачи заявок и их рассмотрения: 13 сентября 2018 года.

Дата проведения аукциона в электронной форме: 17 сентября.

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