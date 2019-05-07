Управделами Президента заказывает мониторинг Сети

В ходе постоянного наблюдения за размещением на сайте госзакупок связанных с интернетом тендеров, РосКомСвобода обнаружила весьма любопытный заказ от Управления делами Президента Российской Федерации на «Оказание услуг по мониторингу СМИ, социальных сетей и блогосферы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» с начальной стоимостью 1 100 000 рублей. Срок оказания услуг — с даты заключения государственного контракта по 15 декабря 2019 года.
Как следует из прикреплённой к тендеру документации, Управделами Президента результаты мониторинга будут представлены в виде установленного техническим заданием информационных отчётов, а также Исполнитель должен будет предоставить доступ «к системе мониторинга и анализа СМИ, социальных медиа, блогосферы, Телеграмм-каналов, поиск информации по заданным хэштегам сети Интернет».
Исходя из этого, хочется верить, что Telegram всё-таки не заблокируют (по крайней мере, до конца года), ведь не будет же Управление делами Президента РФ показывать россиянам дурной пример использования не слишком-то одобряемых российским законодательством средств обхода блокировок!
В качестве цели предоставляемых услуг Заказчик видит получение обработанной и структурированной информации, размещаемых в публичных (общедоступных) источниках информации, «и напрямую или косвенно связанной с деятельностью Заказчика как в текстовом, так и в графическом виде, для обеспечения, контроля и корректировки информационного поля вокруг деятельности Заказчика, а также для определения информационных рисков».
Оказание Услуг должно осуществляться в автоматизированном режиме посредством предоставления доступа к специализированной системе мониторинга и анализа Открытых источников, функционирующей на стороне Исполнителя. Исполнитель должен предоставить Заказчику доступ к Системе.
Система должна состоять из базы данных СМИ, социальных медиа и блогосферы сети Интернет, модуля отображения новостной информации и автоматизированного аналитического модуля, который позволяет проводить самостоятельный поиск информации, публикуемой в средствах массовой информации, а также анализ по количественным и качественным характеристикам за любой заданный период времени.
Пользователи Системы должны быть обеспечены непрерывным доступом к информации из СМИ, социальных медиа и блогосферы сети Интернет, статистическим и аналитическим материалам, что позволит охватить всё многообразие самых важных событий в стране и за рубежом. В Системе должны применяться инновационные технологии предварительной обработки и лингвистического анализа текстов. Технологии должны отбирать наиболее важную информацию и представлять её в максимально удобном виде. Пополнение информации должно происходить в реальном режиме времени.
Система должна агрегировать и анализировать информационные материалы из открытых источников и предоставлять персонализированную подборку сообщений, связанных с деятельностью руководителей Заказчика и основных направлений деятельности, позволять увидеть значимые события дня по заданным темам с возможностью отслеживать позитивную и негативную окраску событий.
Система должна осуществлять мониторинг и анализ средств массовой информации и представлять результаты обработки материалов СМИ по основным группам: пресса, ТВ, радио, информационные агентства, интернет; федеральные, региональные, отраслевые и зарубежные СМИ.
Система должна позволять анализировать социальные медиа и блогосферы сети Интернет и отслеживать в режиме реального времени русскоязычный сегмент сетевых дневников (блогов) и социальных сетей, выявлять основные информационные поводы и тренды, информационные атаки, аномальную активность по тем или иным темам, выявлять первоисточники распространения информации, круги блогеров, которым интересна та или иная тема.
Система должна обеспечить оперативность получения данных, прозрачность и объективность информации, охват всех влиятельных источников информации, структурирование данных, удобную визуализацию и навигацию, как по исходным данным, так и по результатам анализа.
В процессе оказания Услуг должны быть решены следующие задачи:
1. оперативное получение сведений о присутствии Заказчика в информационном поле:
— формирование перечня информационных источников;
— формирование тем мониторинга;
— предоставление доступа к Системе.
2. предоставление печатных отчетов с результатами мониторинга:
◦ мониторинг СМИ;
◦ мониторинг социальных медиа и блогосферы;
3. проведение мониторинга по запросу;
4. аналитическая записка о состоянии информационного поля в российских СМИ;
5. аналитические справки по регионам/странам;
6. предоставление материалов по запросу Заказчика (полные тексты статей, публикации, видео- и аудиоматериалы, запись видео- и аудиоматериалов);
7. предоставление контент-анализа по запросу.
Классификация информации должна позволять обрабатывать материалы таких основных тематик, как:
Система должна позволять отображать новостную информацию на портативных устройствах под управлением операционных систем iOS и Android.
К обработке информации выдвинут целый ряд требований, в том числе лингвистических, с учётом эмоциональной окраски, разделённой на «негатив/позитив/нейтрально»:
«В качестве «позитивной» должна рассматриваться информация, содержащая положительные коннотации информационных объектов, в частности, направлений деятельности и руководства Заказчика.
В качестве «негативной» должна рассматриваться информация, содержащая отрицательные коннотации информационных объектов, направлений деятельности и руководства Заказчика.
Все информационные сообщения, не связанные с информационными объектами или содержащие безоценочную информацию об информационных объектах, должны рассматриваться как «нейтральные»».
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Система (включая функциональность, модули и иные возможности Системы, а также входящее в ее состав программное обеспечение) должна быть внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Начальный список источников, сформированный для печатных отчетов, по типам:
• Интерфакс
• РИА Новости
• ПРАЙМ
• ТАСС
• РБК
• Рейтер Россия
• Rambler News Service
• Экономист
• Эксперт
• Аргументы и факты (aif.ru)
• Ведомости (vedomosti.ru)
• Вечерняя Москва (vm.ru)
• Известия (izvestia.ru)
• КоммерсантЪ (kommersant.ru)
• Комсомольская правда (kp.ru)
• Московский комсомолец (mk.ru)
• Независимая газета (ng.ru)
• Новая газета (novayagazeta.ru)
• РБК (rbkdaily.ru)
• Российская газета (rg.ru)
• Экономика и жизнь (eg-online.ru)
• Forbes (forbes.ru)
• Эксперт (expert.ru)
• Однако (odnako.org)
• Профиль (profile.ru)
• The New Times (newtimes.ru)
• Новые известия (newizv.ru)
• НТВ
• Первый канал
• РЕН ТВ
• Россия-1
• Россия-24
• Дождь
• Звезда
• Russia Today
• Бизнес FM
• Коммерсант FM
• Эхо Москвы
• Вести FM
• ИноПресса (Inopressa.ru)
• ИноСМИ (Inosmi.ru)
• Газета (Gazeta.ru)
• Republic.ru
• Утро (Utro.ru)
• Newsru.com
• ИА Regnum (Regnum.ru)
• Life News (lifenews.ru)
• Фонтанка.ру (fontanka.ru)
• Лента (lenta.ru)
• Вести (Vesti.ru)
• Vestifinance (vestifinance.ru)
• Polit.ru
• Ридус (Ridus.ru)
• Newsland.com
• Свободная пресса (svpressa.ru)
• meduza.io
• Взгляд (vz.ru)
• Дни.ру (dni.ru)
• Сноб (snob.ru)
• Чемпионат.com (championat.com)
• The Moscow Post (moscow-post.com)
• Правда.Ру (pravda.ru)
• RT на русском (russian.rt.com)
• Ruposters.ru
• Юга.ру (www.yuga.ru)
• Югополис (www.yugopolis.ru)
• Кубань 24 (www.kuban24.tv)
• Информационное агентство PrimaMedia (http://www.primamedia.ru)
• Актуальные комментарии (http://actualcomment.ru/)
• РИА «ФедералПресс»
• Росбалт
Социальные сети:
• ВКонтакте
• Facebook
• Twitter
Дата окончания подачи заявок — 16.05.2019, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 17.05.2019, дата проведения аукциона в электронной форме — 20.05.2019 г.
Мы проследим за всеми изменениями, которые произойдут в этом тендере, и сообщим его итоговые результаты. Но вы также можете самостоятельно сделать это на нашем портале мониторинга госзакупок.
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UPD.
Как сообщает До///дь, «Представитель Управделами Елена Крылова объяснила «Интерфаксу», что интерес к содержанию телеграм-каналов связан с тем, что в России Telegram заблокирован и работает только с использованием «VPN и прочих анонимайзеров»».
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UPD. 2
Как оказалось, До///дь слишком политкорректно привел слова представительницы Управделами, на самом деле исходная формулировка мысли чиновницы более выпукло и наглядно показывает уровень интернет-компетентности лиц, близких к Президенту:
«Обращу внимание на подмену понятий — Telegram-каналы не совсем одно и то же, что и мессенджер, каналы в России сейчас не заблокированы и доступны без использования VPN и прочих анонимайзеров». (Интерфакс)
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