Управделами Президента заказывает мониторинг Сети

В ходе постоянного наблюдения за размещением на сайте госзакупок связанных с интернетом тендеров, РосКомСвобода обнаружила весьма любопытный заказ от Управления делами Президента Российской Федерации на «Оказание услуг по мониторингу СМИ, социальных сетей и блогосферы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» с начальной стоимостью 1 100 000 рублей. Срок оказания услуг — с даты заключения государственного контракта по 15 декабря 2019 года.

Как следует из прикреплённой к тендеру документации, Управделами Президента результаты мониторинга будут представлены в виде установленного техническим заданием информационных отчётов, а также Исполнитель должен будет предоставить доступ «к системе мониторинга и анализа СМИ, социальных медиа, блогосферы, Телеграмм-каналов, поиск информации по заданным хэштегам сети Интернет».

Исходя из этого, хочется верить, что Telegram всё-таки не заблокируют (по крайней мере, до конца года), ведь не будет же Управление делами Президента РФ показывать россиянам дурной пример использования не слишком-то одобряемых российским законодательством средств обхода блокировок!

В качестве цели предоставляемых услуг Заказчик видит получение обработанной и структурированной информации, размещаемых в публичных (общедоступных) источниках информации, «и напрямую или косвенно связанной с деятельностью Заказчика как в текстовом, так и в графическом виде, для обеспечения, контроля и корректировки информационного поля вокруг деятельности Заказчика, а также для определения информационных рисков».

Оказание Услуг должно осуществляться в автоматизированном режиме посредством предоставления доступа к специализированной системе мониторинга и анализа Открытых источников, функционирующей на стороне Исполнителя. Исполнитель должен предоставить Заказчику доступ к Системе.

Система должна состоять из базы данных СМИ, социальных медиа и блогосферы сети Интернет, модуля отображения новостной информации и автоматизированного аналитического модуля, который позволяет проводить самостоятельный поиск информации, публикуемой в средствах массовой информации, а также анализ по количественным и качественным характеристикам за любой заданный период времени.

Пользователи Системы должны быть обеспечены непрерывным доступом к информации из СМИ, социальных медиа и блогосферы сети Интернет, статистическим и аналитическим материалам, что позволит охватить всё многообразие самых важных событий в стране и за рубежом. В Системе должны применяться инновационные технологии предварительной обработки и лингвистического анализа текстов. Технологии должны отбирать наиболее важную информацию и представлять её в максимально удобном виде. Пополнение информации должно происходить в реальном режиме времени.

Система должна агрегировать и анализировать информационные материалы из открытых источников и предоставлять персонализированную подборку сообщений, связанных с деятельностью руководителей Заказчика и основных направлений деятельности, позволять увидеть значимые события дня по заданным темам с возможностью отслеживать позитивную и негативную окраску событий.

Система должна осуществлять мониторинг и анализ средств массовой информации и представлять результаты обработки материалов СМИ по основным группам: пресса, ТВ, радио, информационные агентства, интернет; федеральные, региональные, отраслевые и зарубежные СМИ.

Система должна позволять анализировать социальные медиа и блогосферы сети Интернет и отслеживать в режиме реального времени русскоязычный сегмент сетевых дневников (блогов) и социальных сетей, выявлять основные информационные поводы и тренды, информационные атаки, аномальную активность по тем или иным темам, выявлять первоисточники распространения информации, круги блогеров, которым интересна та или иная тема.

Система должна обеспечить оперативность получения данных, прозрачность и объективность информации, охват всех влиятельных источников информации, структурирование данных, удобную визуализацию и навигацию, как по исходным данным, так и по результатам анализа.

В процессе оказания Услуг должны быть решены следующие задачи:

1. оперативное получение сведений о присутствии Заказчика в информационном поле:

— формирование перечня информационных источников;

— формирование тем мониторинга;

— предоставление доступа к Системе.

2. предоставление печатных отчетов с результатами мониторинга:

◦ мониторинг СМИ;

◦ мониторинг социальных медиа и блогосферы;

3. проведение мониторинга по запросу;

4. аналитическая записка о состоянии информационного поля в российских СМИ;

5. аналитические справки по регионам/странам;

6. предоставление материалов по запросу Заказчика (полные тексты статей, публикации, видео- и аудиоматериалы, запись видео- и аудиоматериалов);

7. предоставление контент-анализа по запросу.

Классификация информации должна позволять обрабатывать материалы таких основных тематик, как:

общественно-политические и социальные события;

экономические события;

события в области государственного управления;

события в области образования, культуры и искусства;

события в области здравоохранения и медицины.

Система должна позволять отображать новостную информацию на портативных устройствах под управлением операционных систем iOS и Android.

К обработке информации выдвинут целый ряд требований, в том числе лингвистических, с учётом эмоциональной окраски, разделённой на «негатив/позитив/нейтрально»:

«В качестве «позитивной» должна рассматриваться информация, содержащая положительные коннотации информационных объектов, в частности, направлений деятельности и руководства Заказчика.

В качестве «негативной» должна рассматриваться информация, содержащая отрицательные коннотации информационных объектов, направлений деятельности и руководства Заказчика.

Все информационные сообщения, не связанные с информационными объектами или содержащие безоценочную информацию об информационных объектах, должны рассматриваться как «нейтральные»».

Система (включая функциональность, модули и иные возможности Системы, а также входящее в ее состав программное обеспечение) должна быть внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Начальный список источников, сформированный для печатных отчетов, по типам:

• Интерфакс

• РИА Новости

• ПРАЙМ

• ТАСС

• РБК

• Рейтер Россия

• Rambler News Service

• Экономист

• Эксперт

• Аргументы и факты (aif.ru)

• Ведомости (vedomosti.ru)

• Вечерняя Москва (vm.ru)

• Известия (izvestia.ru)

• КоммерсантЪ (kommersant.ru)

• Комсомольская правда (kp.ru)

• Московский комсомолец (mk.ru)

• Независимая газета (ng.ru)

• Новая газета (novayagazeta.ru)

• РБК (rbkdaily.ru)

• Российская газета (rg.ru)

• Экономика и жизнь (eg-online.ru)

• Forbes (forbes.ru)

• Эксперт (expert.ru)

• Однако (odnako.org)

• Профиль (profile.ru)

• The New Times (newtimes.ru)

• Новые известия (newizv.ru)

• НТВ

• Первый канал

• РЕН ТВ

• Россия-1

• Россия-24

• Дождь

• Звезда

• Russia Today

• Бизнес FM

• Коммерсант FM

• Эхо Москвы

• Вести FM

• ИноПресса (Inopressa.ru)

• ИноСМИ (Inosmi.ru)

• Газета (Gazeta.ru)

• Republic.ru

• Утро (Utro.ru)

• Newsru.com

• ИА Regnum (Regnum.ru)

• Life News (lifenews.ru)

• Фонтанка.ру (fontanka.ru)

• Лента (lenta.ru)

• Вести (Vesti.ru)

• Vestifinance (vestifinance.ru)

• Polit.ru

• Ридус (Ridus.ru)

• Newsland.com

• Свободная пресса (svpressa.ru)

• meduza.io

• Взгляд (vz.ru)

• Дни.ру (dni.ru)

• Сноб (snob.ru)

• Чемпионат.com (championat.com)

• The Moscow Post (moscow-post.com)

• Правда.Ру (pravda.ru)

• RT на русском (russian.rt.com)

• Ruposters.ru

• Юга.ру (www.yuga.ru)

• Югополис (www.yugopolis.ru)

• Кубань 24 (www.kuban24.tv)

• Информационное агентство PrimaMedia (http://www.primamedia.ru)

• Актуальные комментарии (http://actualcomment.ru/)

• РИА «ФедералПресс»

• Росбалт

Социальные сети:

• ВКонтакте

• Facebook

• Twitter

Дата окончания подачи заявок — 16.05.2019, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 17.05.2019, дата проведения аукциона в электронной форме — 20.05.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями, которые произойдут в этом тендере, и сообщим его итоговые результаты. Но вы также можете самостоятельно сделать это на нашем портале мониторинга госзакупок.

UPD.

Как сообщает До///дь, «Представитель Управделами Елена Крылова объяснила «Интерфаксу», что интерес к содержанию телеграм-каналов связан с тем, что в России Telegram заблокирован и работает только с использованием «VPN и прочих анонимайзеров»».

UPD. 2

Как оказалось, До///дь слишком политкорректно привел слова представительницы Управделами, на самом деле исходная формулировка мысли чиновницы более выпукло и наглядно показывает уровень интернет-компетентности лиц, близких к Президенту:

«Обращу внимание на подмену понятий — Telegram-каналы не совсем одно и то же, что и мессенджер, каналы в России сейчас не заблокированы и доступны без использования VPN и прочих анонимайзеров». (Интерфакс)

