Минпросвещения расскажет педагогам как вести соцсети

Минпросвещения России вместе с экспертами может к началу нового учебного года разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей, следует из ответа главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Свищев в конце марта предложил Васильевой разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях и ввести соответствующие пункты в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

До этого министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что власти региона после скандала с учительницей Татьяной Кувшинниковой, вынужденной уволиться из-за фотографии в купальнике, научат педагогов и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях. В честь заплыва на Универсиаде Кувшинникова сфотографировалась в закрытом купальнике на фоне снега и опубликовала фотографию в соцсетях.

Алтайская учительница Татьяна Кувшинникова, уволенная из-за публикации в соцсети фото в купальнике, откажется от предложения министра вернуться в государственную школуhttps://t.co/EuC1NRXyin pic.twitter.com/W1ALQuwQqG — #говоритмосква (@govoritmsk) March 26, 2019

Вскоре после этого педагог была вынуждена уволиться. По ее словам, директор школы назвала фотографии «пятном на репутации школы». После инцидента министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал научить педагогов и директоров местных школ вести личные аккаунты в соцсетях.

По мнению Васильевой, профессиональный имидж педагога в эпоху интернета становится особенно важен. Министр уточнила, что над рекомендациями работают совместно ведомство и профсоюз работников народного образования и науки. Рекомендации будут направлены в образовательные учреждения к началу нового учебного года.

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