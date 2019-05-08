08.05.2019
Минпросвещения расскажет педагогам как вести соцсети
Разработка правил поведения в интернете началась после случая в Барнауле со школьной учительницей Татьяной Кувшинниковой, которая на своей странице опубликовала фото в купальнице с зимнего заплыва на Универсиаде

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Минпросвещения России вместе с экспертами может к началу нового учебного года разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей, следует из ответа главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Свищев в конце марта предложил Васильевой разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях и ввести соответствующие пункты в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

До этого министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что власти региона после скандала с учительницей Татьяной Кувшинниковой, вынужденной уволиться из-за фотографии в купальнике, научат педагогов и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях. В честь заплыва на Универсиаде Кувшинникова сфотографировалась в закрытом купальнике на фоне снега и опубликовала фотографию в соцсетях.

Вскоре после этого педагог была вынуждена уволиться. По ее словам, директор школы назвала фотографии «пятном на репутации школы». После инцидента министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал научить педагогов и директоров местных школ вести личные аккаунты в соцсетях.

По мнению Васильевой, профессиональный имидж педагога в эпоху интернета становится особенно важен. Министр уточнила, что над рекомендациями работают совместно ведомство и профсоюз работников народного образования и науки. Рекомендации будут направлены в образовательные учреждения к началу нового учебного года.

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