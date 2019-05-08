В Санкт-Петербурге власти будут ограждать детей от «опасной» информации

Правительство Санкт-Петербурга займется информационной безопасностью детей и производством информационной продукции. Закон, наделяющий правительство такими полномочиями, подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора северной столицы, «Принятие Закона будет способствовать ограждению детей от информации, которая может нанести вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, позволит выработать комплексные меры по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних, проживающих в Санкт-Петербурге».

«Информационная безопасность детей – приоритет для города», — также говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Смольном занялись обеспечением безопасности детей в интернете. Специалисты разработали для этого специальную программу. Основными направлениями выделяли формирование правильного поведения в интернет-пространстве, профилактике компьютерной зависимости и предупреждение вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

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