ГЛОНАСС хочет хранить данные автовладельцев на территории России

Некорректное обращение с данными об автомобилях и их владельцах может угрожать безопасности транспорта, водителей и страны, считает АО «ГЛОНАСС». Компания написала курирующему оборонно-промышленный комплекс вице-премьеру Юрию Борисову письмо с предложением (копия есть у «Ведомостей»), как хранить и обрабатывать такие данные.

Компания «Глонасс» хочет собирать данные о российских автомобилях и их владельцах https://t.co/fWkwH4QAeb — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) May 13, 2019

Представитель Борисова подтвердил, что вице-премьер получал письмо такого содержания, оно направлено на отзыв в заинтересованные министерства. По словам представителя «ГЛОНАСС», Борисову направлены предложения, как регулировать информационное взаимодействие внешних систем и подключенных автомобилей (могут обмениваться данными с другими устройствами). Решений пока нет, заверили представители сторон.

«ГЛОНАСС» считает целесообразным хранить эти данные на территории России и дублировать их в государственную систему «ЭРА-ГЛОНАСС», координирующую вызов экстренных служб при авариях. В компании подчеркнули, что «чувствительную» информацию следует передавать только через защищенную госсреду для повышения доверия к ее сбору. При этом, по словам представителя «ГЛОНАССа», вопрос о переносе уже собранных автопроизводителями данных не ставится.

Сейчас в «ЭРА-ГЛОНАСС», оператором которой является АО «ГЛОНАСС», передаются сведения о скорости и местоположении автомобиля, а также о силе удара при аварии.

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