Суды на Кубани прекратили два дела о «нежелательных организациях» за посты в интернете

Мировой суд отказал прокуратуре в удовлетворении постановления по делу об осуществление деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) против краснодарского издания «Свободные Медиа».

Ну что ж, мы создали прецедент и это огромная победа всех нас. Редакция Свободных Медиа благодарит адвокатов и слушателей, присутствовавших на заседании, а также независимые СМИ и читателей, распространявших информацию о суде. https://t.co/QILYSyFXwQ — Свободные Медиа (@freemedia_io) 13 травня 2019 р.

Мировая судья судебного участка №33 Краснодара Анна Апель прекратила административное дело из-за истечения срока давности, так как новость, из-за которой составили протокол, была опубликована в ноябре 2018 года.

«Судья полностью понимала абсурдность всего дела, так как там не было никаких ссылок на скриншотах, они не были заверены, никакой экспертизы по логотипу. Она удивлялась, что вообще такое может быть. И прокурор, который участвовал, не мог ответить ни на один вопрос — почему нет ссылки, почему этот логотип принадлежит именно той «Открытой России», а не другой. Все органы власти, куда отправляли запросы по поводу «Открытой России», не могли ничего объяснить», — рассказал Медиазоне главред кубанского издания «Свободные медиа» Владислав Янюшкин.

Протокол на Янюшкина составили в конце марта текущего года. Поводом послужила новость, в которую редакция добавила видео Открытой России» о нехватке школ в Краснодаре. Изданию грозил штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

СМИ по данной статье судили впервые. Ранее по ней привлекались к ответственности активисты «Открытой России» за съёмку видеороликов, за репосты в социальных сетях, а также за участие в поэтических вечерах, организуемых движением.

Также мировой суд оправдал краснодарского поэта Максима Дроздова, обвиняемого по этой статье из-за репоста им видеоролика в Facebook с мероприятия «Открытой России» под названием «Открытая капуста», где он читал свои стихи.

Ранее РосКомСвобода сообщала, что вышеназванный ролик о нехватке школ уже стал поводом для привлечения к ответственности сразу нескольких кубанских активистов, сделавших его репост у себя в Facebook.

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