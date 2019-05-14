Россиянам готовят цифровые профили

В Совете Федерации разработали законопроект о «цифровом профиле», скоро документ поступит на рассмотрение в Госдуму. Законопроект должен создать условия для развития цифровой экономики в России и сформулировать принципы регулирования вопросов дистанционной идентификации граждан, говорится в пояснительной записке.

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который введет правовой институт «цифрового профиля» и электронного удостоверения личности https://t.co/5DonSf1dGv pic.twitter.com/MPrNcbM5CY — РБК (@ru_rbc) 14 травня 2019 р.

Автор законопроекта — вице-спикер СФ Андрей Турчак, он же возглавляет Совет по развитию цифровой экономики. Он сообщил РБК, что скоро документ будет внесён в парламент.

Турчак предложил ввести правовой институт «цифрового профиля». Доступ к нему будет возможен через электронное удостоверение личности гражданина. Цифровой профиль будет хранить информацию в виде ссылок на юридически значимые записи в информационных системах государственных органов и организаций, к примеру, налоговой службы.

Создание такой базы предусматривает нацпрограмма «Цифровая экономика». Платформой для идентификации человека предлагается сделать Единую систему идентификации и аутентификации, на базе которой работает портал госуслуг.

В концепции платформы говорится, что «цифровой профиль» позволит получить доступ к своим данным, которые хранятся в системах различных госструктур. Также он сможет давать или отзывать согласие на использование этих данных. Концепцию в 2018 году представили Банк России и «Ростелеком».

Подробностей о том, как именно новый закон отразится на жизни граждан пока не уточняется. Руководитель рабочей группы по цифровой экономике Совета Федерации Людмила Бокова сказала, что закон носит рамочный характер, а другие детали будут прописаны позднее в подзаконных актах. В нем не прописан порядок получения сведений с использованием «цифрового профиля». Также там не указано, как гражданин может давать согласие на использование данных или на оказание ему услуг с применением этой системы. По словам Боковой, это могут прописать в подзаконных актах.

Также Турчак собирается внести в Госдуму законопроекты о регулировании персональных данных и возможности использовать их в обезличенном виде, после анонимизации, а также о центрах по выдаче электронной подписи.

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