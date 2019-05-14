Запрет на демонстрацию свастики в искусстве могут пересмотреть

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства при условии осуждения нацизма, однако порекомендовала доработать его ко второму чтению.

Правительство поддержало идею смягчить закон, запрещающий показывать нацистскую символику, который ставит под угрозу блокировки кинохронику и многие художественные произведения, например сериал «Семнадцать мгновений весны»https://t.co/PKEexnMhfC Фото: киностудии им. М. Горького pic.twitter.com/76S2leNGFA — РБК (@ru_rbc) May 14, 2019

Пакет из двух законопроектов №606648-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства (в части исключения запрета для публичного демонстрирования нацисткой символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма)» и №606698-7 «О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об исключении административной ответственности при использовании нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства)» был внесен в Госдуму в декабре 2018 году группой депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской после того, как был разработал Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Он предполагает исключение ответственности за демонстрирование нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, в СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями «при условии осуждения нацизма и экстремизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма, и отсутствия признаков пропаганды и (или) оправдания любой нацистской и экстремистской идеологии».

Члены комиссии решили, что «осуждение нацизма» потребует обязательного словесного комментирования при использовании нацистской атрибутики. Так как такое комментирование не всегда возможно в художественных произведениях, это может создать сложности. В отзыве кабмина также сказано, что высок риск умышленного использования такой символики с формальным негативным комментарием, но с целью пропаганды или оправдания нацизма. Указано, что в нынешнем виде пакет законопроектов не охватывает деятельность музеев и обществ исторической реконструкции.

Ранее законопроекты рассмотрели комитеты Госдумы по культуре и по делам национальностей, а также правовое управление. Комитет по культуре предложил расширить действие законопроекта на музеи, выставочные залы, и театрализованные представления. Правовое управление отметило, что отсутствие четких критериев «условия осуждения нацизма» может повлечь сложности в правоприменительной практике – в частности, непонятно, как его соблюдать составителям и издателям справочников по немецкой военной технике и униформе. Кроме того, учебные и просветительские цели могут преследовать не только образовательные организации в рамках своих программ, заметили в правовом управлении.

На данный момент рассмотрение первого законопроекта из пакета намечено на июнь 2019 года, дата рассмотрения второго не определена.

«Мы приветствуем инициативу по смягчению тотального запрета на демонстрирование нацистской символики, — заявляет информационно-аналитический центр «Сова», — однако к рассматриваемому Думой пакету у нас есть замечания».

В 2008 году за применение нацистской символики в России было привлечено к ответственности только 54 человека, а через десять лет — в 2018 году — уже 1639. Таким образом, количество наказанных возросло в 30 раз. Таковы данные Судебного департамента при Верховном суде РФ. Помимо штрафа за демонстрацию символики можно получить арест до 15 суток. Такое наказание в прошлом году было применено к 92 гражданам, а ещё годом ранее — к 130.

.



.