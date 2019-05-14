Импортозамещаемый 5G

Проект концепции создания и развития сетей пятого поколения (5G) в России содержит требование о преимущественном использовании операторами связи отечественного оборудования и софта. В перечень такой продукции включены, в том числе, абонентское оборудование, системы оперативно-разыскных мероприятий и хранения данных. Действующие сети связи уже зависимы от зарубежного оборудования и софта, построение на них же сетей 5G «создает риски потери контроля над цифровой инфраструктурой», говорится в проекте.

Российских операторов связи могут обязать использовать в сетях 5G отечественное оборудование. При этом власти намерены поддержать российских IT-производителей налоговыми и страховыми льготами. https://t.co/7FbL120id8 #генеральнаялиния pic.twitter.com/STDS8VTHP6 — Коммерсантъ (@kommersant) May 14, 2019

Кроме того, есть риск санкций на поставку нового оборудования и ПО, что «приведет к их деградации». При этом предлагается ввести меры поддержки отечественных производителей: льготы по тарифам страховых взносов и налогообложению, пересмотр импортных пошлин и др.

Обязательных требований применять только отечественное оборудование в концепции нет, речь идет о «преимущественном использовании» при условии конкурентоспособности, подчеркивает представитель Минцифры Евгений Новиков. По проекту концепции сняты разногласия с Минобороны, ФСО и ФСБ, с Минфином и Минпромторгом пока не урегулированы, от Минэкономики и Федеральной антимонопольной службы ответ пока не поступил, сообщил он.

Если требования будут реализованы, это вызовет существенный рост спроса на продукцию российских производителей, как минимум на зарубежной электронно-компонентной базе, уверен представитель МЦСТ Константин Трушкин. У российских компаний есть готовые или в высокой степени готовности решения, подтверждает представитель «Байкал Электроникс» Андрей Малафеев. Вопрос стимулирования спроса на разработанные решения — один из ключевых, согласен член совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Андрей Безруков.

Комментируя планы Минцифры, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Андрей Свинцов заявил о поддержке инициативы, но при этом отметил, что к вопросу импортозамещения в сфере электроники необходимо подходить комплексно.

«Что касается программного обеспечения, то здесь никаких проблем не возникнет, другое дело — оборудование. Создать его гораздо сложнее. Россия пока такими технологиями не обладает, — пояснил депутат. — Поэтому в первую очередь при развитии сетей 5G необходимо принять меры по созданию инновационных предприятия, которые смогли бы производить высокотехнологичное оборудование, качественно не уступающее зарубежным аналогам».

По мнению парламентария, усиление импортозамещения при развитии сетей 5G выгодно и с чисто прагматической точки зрения. Ведь в случае выхода из строя заграничной аппаратуры её замена «повлечёт очередные миллиардные инвестиции со стороны бюджета и компаний». Добиться ощутимой доли замещения импортных составляющих российским оборудованием, считает парламентарий, можно и при помощи локализации производств ведущих иностранных производителей аппаратуры, считает он.

«Всё оборудование сегодня мы приобретаем за рубежом у наших партнёров. Но нужно помнить, что сейчас они партнёры, а завтра таковыми перестанут быть. Поэтому необходимо создавать полностью весь спектр электронной промышленности заново», — пояснил Свинцов, добавив, что требуется более детальная проработка списка необходимых предприятий, которые нужно создать.

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