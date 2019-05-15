Суд снова оставил иск питерских полицейских к «Медиазоне» и ОНК без рассмотрения

Суд отклонил апелляцию УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга на отказ в иске к члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Яне Теплицкой и изданию «Медиазона» из-за статьи о пытках в 78-ом отделе МВД города. «Решение суда оставили без изменений, то есть победа», — сообщила юрист «Команды 29» Дарьяна Грязнова, представляющая интересы члена Теплицкой.

Причиной судебного разбирательства стала публикация от 16 ноября 2017 года о предполагаемых пытках в 78-м отделе полиции. В ней говорилось, что житель Петербурга, находящийся в следственном изоляторе, рассказал членам ОНК города о пытках.

Истец потребовал от «Медиазоны» удалить новость, а от Теплицкой — публикации в соцсетях на эту тему, а также 50 тысяч рублей за ущерб деловой репутации. Кроме того, истец попросил обязать ответчиков покрыть «расходы по оформлению протокола осмотра доказательств в размере 9 230 рублей».

«Горсуд поддержал решение предыдущей инстанции и вновь защитил права журналистов и членов ОНК. Можно считать это решение официальным подтверждением: даже российские суды пока не настолько циничны, чтобы запрещать писать о пытках в полицейских отделах и местах лишения свободы», — заявил адвокат Иван Павлов, руководитель объединения «Команда 29».

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