Борьба с «колумбайнами» методом маркировки игр

Пресс-служба Совета Федерации заявила о внесении сенаторами на рассмотрение Госдумы законопроекта, предусматривающего обязательную возрастную классификацию и маркировку компьютерных игр, в том числе онлайн-игр, с целью защиты детей от продукции, демонстрирующей акты насилия.

Инициатором поправок выступила первый зампред комитета Совета Федерации по законодательству Людмила Бокова в соавторстве с зампредом этого же комитета Александра Башкина и Елены Мизулиной.

Как пояснила Бокова, документ подготовлен «в связи со случаями совершенных несовершеннолетними публичных акций расстрелов, поджогов, взрывов в образовательных учреждениях, в ходе которых погибли дети и взрослые».

С целью наведения порядка в области оборота видео- и компьютерных игр, демонстрирующих акты насилия, предлагается распространить требования, предъявляемые законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на такой вид информационной продукции, как видео- и компьютерные игры, включая онлайн-игры, путем введения обязательности возрастной классификации и маркировки данной продукции. Сенатор также отметила:

«В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия, содержащихся в видео- и компьютерных играх, в том числе тех, в которые играют посредством сети Интернет, то есть онлайн-игр. С целью наведения порядка в этой области предлагается распространить требования, предъявляемые данным федеральным законом, на такой вид информационной продукции, как видео- и компьютерные игры».

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По словам Боковой, принятие законопроекта «позволит усилить меры защиты детей от опасного контента и обеспечить более высокий уровень их информационной безопасности».

В декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О колумбайн-блокировках», который дополнил список информации, запрещенной для распространения среди детей. Теперь туда включены сайты, которые побуждают несовершеннолетних к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью либо других людей.

Согласно закону, основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов будет являться решение уполномоченного органа исполнительной власти в отношении распространяемой в интернете информации. По закону, сайт будут вносить в реестр запрещенных согласно решению уполномоченного органа исполнительной власти. Документ обязывает хостинг-провайдера блокировать доступ к ресурсу незамедлительно.

UPD. Законопроект под номером №711764-7 появился на сайте Госдумы.

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