Путин подписал закон о «колумбайн-блокировках»

Продолжает расширяться законодательство, основанное на непроверенной информации и раскрученной в обществе истерии. Год назад были приняты законы о так называемых «группах смерти» (120-ФЗ и 248-ФЗ), о сомнительности которых РосКомСвобода говорила ещё с момента самого начала работы Ирины Яровой и других депутатов над ними.

В начале этого года на фоне появления новостей о всплеске насилия в учебных заведениях власти озадачились разработкой законопроекта, который бы предусматривал наказание за склонение несовершеннолетних к соответствующим действиям. В мае текущего года группа депутатов вместе с Ириной Яровой внесла в Госдуму законопроект №469143-7, которым вносятся изменения в законы «Об информации» и «О защите детей от вредной информации».

В начале декабря законопроект был принят, одобрен Советом Федерации, и вот на днях — подписан Президентом России Владимиром Путиным в качестве федерального закона от 18.12.2018 № 472-ФЗ, который вступает в силу с момента официального опубликования.

Документ дополняет список информации, запрещенной для распространения среди детей. Теперь туда включены сайты, которые побуждают несовершеннолетних к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью либо других людей.

Согласно закону, основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов будет являться решение уполномоченного органа исполнительной власти в отношении распространяемой в интернете информации.

По закону, сайт будут вносить в реестр запрещенных по решению уполномоченного органа исполнительной власти. Документ обязывает хостинг-провайдера блокировать доступ к ресурсу незамедлительно. В данный же момент, согласно законодательству, блокировка опасной информации должна происходить в течение суток.

Напомним, в конце ноября текущего года ученые СПбГУ по инициативе Следственного комитета провели исследование и выяснили, что интернет не является причиной деструктивного поведения детей и подростков. Об этом сообщил старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров.

Генерал СКР отметил, что несовершеннолетние решают совершить самоубийство под воздействием нескольких факторов. «А сам интернет никогда не играл в этом главную роль. Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», — сказал он.

В начале января пресс-служба ВКонтакте сообщала, что напавшие на школу в Улан-Удэ учащиеся не пользовались соцсетью для координации своих действий, как это утверждали власти. Более того, они не посещали соцсеть уже больше года. Но это не помешало депутатам включить машину по разработке новых интернет-запретов, а Президенту — завизировать результаты их трудов.

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