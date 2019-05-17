Международное соглашение о борьбе с интернет-экстремизмом не подписали РФ и США

В Париже подписан «Крайстчерчский призыв» — это соглашение о противодействии экстремизму в интернете. Его назвали в честь города в Новой Зеландии, где два месяца назад террорист устроил стрельбу в мечетях, убив 51 человека. «Стрелок» транслировал теракт в прямом эфире через Facebook Live.

Компанию Facebook после этого много критиковали за «неповоротливость»: террорист оставался в прямом эфире 17 минут, а потом, как напомнила в сегодняшнем интервью Le Monde премьер Новой Зеландии Джансинда Ардерн, видео «в течение первых 24 часов каждую секунду публиковалось в YouTube». Массовое убийство увидели миллионы людей.

Согласно документу, мировые интернет-компании, среди которых Facebook, Twitter, Google и YouTube, собираются совместно разработать специальные инструменты, чтобы предотвращать загрузку террористического контента, а также эффективно находить и удалять его из Сети. Кроме интернет-гигантов документ подписали 9 государств и Еврокомиссия.

После подписания Елисейский дворец распространил коммюнике, в котором говорится, что «Крайстчерчский призыв» — это «план действий, который обязывает правительства, международные организации и интернет-игроков принять ряд мер». Стороны призвали:

— разработать инструменты для предотвращения загрузки насильственного террористического и экстремистского контента;

— бороться с причинами насильственного экстремизма;

— повышать транспарентность при обнаружении и удалении контента;

— гарантировать, что алгоритмы, разработанные и используемые компаниями, не направляют пользователей на экстремистский контент.

Однако среди государств-подписантов не оказалось России и Соединённых Штатов.

США в настоящий момент «не видят возможности присоединиться к поддержавшим инициативу» Франции и Новой Зеландии странам и компаниям, заявил неназванный представитель Белого дома американским СМИ. Он добавил, что Вашингтон выступает «в защиту свободы слова и свободы прессы», и полагает, что «лучший способ борьбы с распространением информации террористами — это распространять обличающую их информацию».

Популярные российские соцсети к подписанию не приглашались, но представители компаний заявили “Ъ”, что их собственные правила борьбы с экстремистским контентом соответствуют содержанию «Крайстчерчского призыва».

«»Одноклассники» приветствуют создание правил обращения с экстремистским контентом, тем более что они во многом соотносятся с принципами нашей работы,— сообщили в пресс-службе соцсети.— Мы постоянно совершенствуем инструменты по оперативному выявлению и блокировке запрещенного контента. Речь в первую очередь идет о нейросетях, которые научились определять сцены насилия по заданным паттернам и скрывать из публичного доступа такие посты. Тем не менее ни один алгоритм пока не в состоянии отличить видео со стрельбой с места теракта от художественного фильма с подобной сценой. В этом случае важно сочетание механик искусственного интеллекта и оперативной модерации».

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что команда «решительно выступает против призывов к насилию, экстремистского и противоправного контента». «Мы разработали специальную систему мониторинга, которая использует нейронные сети для автоматического поиска и блокировки опасного контента,— гласит комментарий.— Также мы реагируем на жалобы пользователей — мы удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют, в течение нескольких минут. С января по ноябрь 2018 года «ВКонтакте» было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий. Отдельно за этот период удалено больше 300 тыс. единиц контента, связанного с пропагандой насилия в школах».

Российские официальные лица публично инициативу не комментировали. Пока они затрудняются обозначить свое отношение к документу, но отметили, что, скорее всего, ждать присоединения к нему России не стоит: этого не сделали ни США, ни ближайший союзник РФ в сфере международной информационной безопасности Китай.

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