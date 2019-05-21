Корпорации хотят получить доступ к данным городского видеонаблюдения

В проекте отчета Сбербанка о выполнении работ по разработке дорожной карты по направлению развития «сквозной» цифровой технологии — «Нейротехнологии и искусственный интеллект» предложено дать разработчикам технологий искусственного интеллекта (ИИ) упрощенный доступ к городским потоковым данным, в частности к материалам видеонаблюдения. А также предусмотреть условия доступа к ним, чтобы разработчики могли формировать массивы данных и использовать их, не нарушая тайну частной жизни.

Согласно материалам отчета, «предлагается в том числе разработать и организовать действия режима упрощенного доступа разработчиков ИИ к городским потоковым данным (в том числе материалы видеонаблюдения), включая условия для формирования и использования комплексных массивов данных при разработке ИИ без нарушения тайны частной жизни».

Как пояснил врио директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минцифры РФ Михаил Насибулин, чей комментарий предоставила ТАСС пресс-служба министерства, разработчикам развития искусственного интеллекта больше всего мешают ограниченный доступ к данным и их дефицит. «Большая часть данных собирается государством. Доступ к ним, а также законодательство в этой области — сложный вопрос. На повестке он стоит и обсуждается, но до принятия решений, кому и какие данные отдавать и на каких условиях, еще далеко», — уточнил он.

Кроме того, согласно проекту, предполагается, что режим предоставления упрощенного доступа к городским потоковым данным должен быть разработан и организован ко второму кварталу 2021 года, ответственным за это предлагается сделать Минцифры. В документе также уточняется, что реализация этих мероприятий будет направлена на устранение барьеров, связанных с устаревшими отраслевыми стандартами и регулированием, низкой готовностью большинства компаний использовать ИИ, включая устаревшие бизнес-модели, дефицитом компетенций руководителей и сотрудников, фрагментированностью данных.

Напомним, недавно власти Сан-Франциско (штат Калифорния) запретили полиции и другим ведомствам использовать системы распознавания лиц в городе. Постановление местных властей запрещает использовать как саму технологию, так и информацию, полученную из внешних систем, которые используют технологию.

.



.