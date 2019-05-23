Запретить Minecraft за «кровь и убийства» призвал один из богатейших красноярских депутатов

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгард призвал очистить интернет. По его словам, пресса и интернет стали похожи на помойку.Такие мысли посетили депутата после выступления уполномоченного по защите детей. В докладе прозвучало, что разводом заканчиваются 65% браков, участились случаи правонарушений среди детей.

После доклада слово взяли депутаты. Владимир Рейнгардт поблагодарил уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошникову. Но его не устроило, что доклад не дает советов, как исправить ситуацию:

«Посмотрите на интернет, прессу, СМИ. Посмотрите, что там происходит. Не пора ли расчистить помойку? Нужно пропагандировать семейные ценности, пуританство, как во всем мире».

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По его мнению, это приведет к росту рождаемости и сокращению разводов.

Также он вспомнил, как недавно приезжал в один из районов края, где встретил подростков, игравших в Minecraft. «Три подростка сидят, смотрят в смартфоны. Спрашиваю: «Что там у вас?». Они говорят: «Игры закачали. «Майнкрафт». А что такое «Майнкрафт»? Кровь, убийства», — сказал он.

Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Виртуальный мир Minecraft состоит из кубических блоков, с помощью которых игрок строит различные сооружения, развивая своего героя и создаваемый им мир.

В феврале прошлого года суд в Тюменской области суд признал инструкцию на одном из форумов для игроков Minecraft информацией о способе изготовления взрывчатых веществ, то есть подлежащей блокировке на территории России. Роскомнадзор направил в прокуратуру Тюменской области обращение с просьбой пересмотреть решение местного суда.

Депутат Владимир Рейнгардт с 2007 года работал руководителем Красноярской железной дороги. Несколько лет он попадал в топ-лист самых богатых депутатов края.

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