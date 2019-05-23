«Рыбкагейт» добрался до Страсбурга

Страсбургский суд зарегистрировал жалобу «Медиазоны» на цензуру из-за скандала вокруг Насти Рыбки и Олега Дерипаски, сообщает в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков. Роскомнадзор в феврале прошлого года потребовал от целого ряда изданий, в том числе и «Медиазоны», удалить сведения о прогулке Анастасии Вашукевич (ака Настя Рыбка) на яхте Олега Дерипаски в присутствии чиновника аппарата правительства России Сергея Приходько.

«Цензура — зло, сочли в вотчине Сергея Смирнова и обжаловали требование в суде, — пишет Чиков. — Московские суды, как водится, проигнорировали, теперь западный берег Рейна в Эльзасе будет разбирать интимные подробности Рыбки-гейта. Представитель Медиазоны (учредитель ООО «ЗП») — правовой аналитик Агоры Дамир Гайнутдинов».

Зимой прошлого года в интернете было опубликовано расследование ФБК о вице-прембере Сергее Приходько и олигархе Олеге Дерипаске, основанное на книге «Дневник по соблазнению миллиардера» и публикациях в инстаграме Насти Рыбки — девушки, якобы работающей в эскорт-агентстве. Дерипаска и Приходько назвали расследование Навального «провокацией». Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края внес видеозапись расследования и блог Навального в реестр запрещенных сайтов. Ведомство также потребовало от Радио Свобода, «Медиазоны», Znak.com, Newsru.com, «Сноба» и The Village удалить фотографии, видео и «иную личную информацию» из публикаций о Дерипаске. Однако к тому моменту публикация уже разошлась по блогам и соцсетям, а после запрета сработал так называемый «эффект Стрейзанд», который привлек ещё больше внимания к этому скандалу.

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