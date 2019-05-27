Христиане-пятидесятники подали жалобу на «пакет Яровой» в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу нижегородского отделения христиан-пятидесятников «Библейский центр «Посольство Иисуса», сообщил адвокат Сергей Чугунов, представляющий евангелистов в Страсбурге. В 2018 г. организацию оштрафовали на 100 000 руб. за незаконную миссионерскую деятельность.

Поводом стал размещенный ею в интернете видеоролик с интервью студентки местного вуза из Зимбабве Кудзай Нямаребву. У нее не было разрешения на миссионерскую деятельность, а по результатам экспертизы, проведенной по инициативе ФСБ, интервью «носит скрытый миссионерский характер, основанный на непосредственном религиозном опыте и устном свидетельстве», отмечается в жалобе.

Как указали в документе заявители, интервью не являлось проповедью, но поправки в закон о свободе совести, принятые в 2016 году в рамках пакета Яровой, ввели понятие миссионерской деятельности, которое содержит слишком расплывчатые формулировки.

По версии христианского центра, непонятно, какое именно разрешение должен получать прихожанин, чтобы дать интервью, которое официально распространяется зарегистрированной религиозной организацией. По словам адвоката Чугунова, эти поправки уже пытались оспорить в Конституционном суде, но суд не нашел в них противоречия главному закону государства.

Организация уверена, что права ее членов нарушены как минимум по двум статьям Европейской конвенции о правах человека — право на свободу вероисповедания (ст. 9) и свободу объединений (ст. 11).

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