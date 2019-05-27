Алтай: эхо «282-либерализации»

В январе 2018 года 23-летняя Аржана Рыкова написала на алтайском языке ВКонтакте два после про притеснения алтайского народа. Спустя 5 месяцев СКР возбудил уголовное дело по статье 282 УК, усмотрев в вольном переводе постов на русский возбуждение вражды по национальному признаку. Через год уголовное дело прекращено вследствие декриминализации, и тут же полиция завела административное дело по новой статье 20.3.1 о первичном экстремизме. Это первый известный случай фактической переквалификации экстремизма с уголовного на административный.

Большой вопрос вызывает норма о годичном сроке давности привлечения к административной ответственности, учитывая что с момента размещения постов прошел 1 год и 4 месяца, отмечает в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

17 мая 2019 года судья Онгудайского районного суда Республики Алтай признал Рыкову виновной и назначил штраф в размере 10,000 рублей. Дело сопровождает адвокат «Агоры» Станислав Селезнёв.

Недавно также стало известно, что на челябинского активиста Алима Кургалиева завели дело по статьям 280, 282 УК РФ. Об этом в своём Facebook сообщил другой челябинец, ранее также проходивший обвиняемым по делу о перепосте и получивший условный срок, Константин Жаринов: «Как он сказал, в деле — пятнадцатисантиметровая пачка бумаги со скриншотами Вконтакта». Больше никаких подробностей Кургалиев своему земляку не рассказал.

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