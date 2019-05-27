Тайга.инфо может потерять лицензию из-за «матерной гиперссылки»

Информационно-аналитическому сайту «Тайга.инфо», входящему в ТОП-30 самых цитируемых в России интернет-СМИ (данные «Медиалогии»), грозит лишение лицензии. Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу вменяет изданию «распространение нецензурной брани» — ч.3 ст. 13.21 КоАП. Надзорное ведомство усмотрело его в трех публикациях, где рассказывалось об издевательствах над учащимся архитектурно-строительного колледжа: в материалах имелась активная гиперссылка на видео группового избиения подростка, распространяемое сетевым сообществом «Инцидент. Новосибирск». В этом сюжете присутствует ненормативная лексика.

По информации «Тайги.инфо», проверку проводил РКН по жалобе директора учебного заведения Александра Аверьяскина, который будучи членом ОНФ («Общероссийского народного фронта») участвовал в его недавнем мероприятии. О том, что дело о «нецензурной брани» заведено с подачи руководителя колледжа, свидетельствует его запись в Фейсбуке, процитированная изданием: «Сегодня на медиафоруме в г. Сочи, встречаюсь с главой Роскомнадзора РФ [Александром Жаровым] по теме беспредела некоторых СМИ нашего региона. НГС, Тайга и ряд еще желтушников….. Разозлили….»

Управление Роскомнадзора (РКН) по Сибирскому федеральному округу направило уведомление в редакцию Тайги.инфо о составлении административного протокола за распространение нецензурной брани неделю назад. «В уведомлении Роскомнадзора говорится о распространении нецензурных слов. Честно говоря, мы пока не вполне понимаем, какие могут быть претензии к нам», — заявил тогда главный редактор издания Василий Волнухин.

Аверьяскин же заявил, что намерен предъявить сайту иск о защите чести и достоинства за «недостоверную информацию» — о том, что подростка избивали учащиеся архитектурно-строительного колледжа (при этом его директор подтверждает, что в нем учится потерпевший).

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