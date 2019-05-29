Роскомнадзор требует удалить стримы с протестов

«Сегодня ночью Роскомнадзор прислал требование об удалении с YouTube-канала E1.RU двух онлайн-трансляций из сквера у Драмтеатра, которые проводились во второй и третий день противостояния между сторонниками и противниками строительства храма Святой Екатерины на этом месте», — буквально недавно сообщил популярный уральский портал.

Претензий к самим роликам, уточняет Е1, нет:

«…но в комментариях пользователей увидели «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка»».

.

Руководитель юридического отдела E1 Евгений Шуров сказал, что они удалят все комментарии, чтобы исключить причины для блокировки.

Ранее депутат заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко удалил по требованию РКН со своего ютьюб-канала видео о протестах в Екатеринбурге. Ведомство также нашло в комментариях к ролику призывы к экстремизму. «Пользователи размещают комментарии к видео, а мы должны удалять видеоматериал. В противном случае по закону о фейковых новостях канал заблокируют навсегда, это просто трэш», — говорит депутат в видеоролике на своем youtube-канале.

Корреспонденты E1.Ру всю неделю, когда шло противостояние, в прямом эфире показывали происходящее в сквере. The Insider попросил руководителя общественной организации «РосКомСвобода» Артема Козлюка прокомментировать требования РКН:

«Такое требование я считаю неправомерным, и есть основание даже считать это воспрепятствованием работы СМИ. Так можно запрещать всем телеканалам освещать события в местах беспорядков и протестов и не разрешать показывать это по ТВ под угрозой отзыва лицензии. Но если подобная трансляция идет в интернет, РКН почему-то считает, что это призыв к экстремизму. Это же абсурд».

.

В середине мая в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма в сквере в центре города, которые продолжались несколько дней. В ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он предложил провести опрос населения по поводу места строительства. Опрос ВЦИОМ показал, что 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для храма. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что результаты опроса дают основание исключить сквер из перечня мест для строительства. Спонсоры строительства собора в Екатеринбурге – Русская медная компания и Уральская горно-металлургическая компания.

События вокруг строительства храма зашли далеко за пределы не только Свердловской области, но и вообще вылились далеко за рамки обычных дискуссий. Например, в конце мая текущего года Telegram сотрудника «Медузы», писавшего о протестах в Екатеринбурге, пытались взломать. На попытки взлома пожаловались и несколько уральских журналистов.

.



.