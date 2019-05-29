Освещавшего протесты архангельского журналиста оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Архангельске журналист издания «Свободная речь» Дмитрий Секушин получил второй штраф в размере 200 тыс. рублей по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия»). Его доставили в суд сразу после выписки из больницы, в которой он пролежал две недели после задержания в мае.

В начале апреля корреспондент вел репортажи с шествия и митинга, проходивших в знак протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Однако суд посчитал, что Секушин принимал участие в этих мероприятиях как активист.

Во время судебного заседания журналист заявил, что не согласен с выводами полицейских, составивших на него протокол за участие в апрельском митинге. По его словам, он пришел туда как корреспондент, после окончания протестной акции убрал пресс-карту. По мнению полицейских, отсутствие бейджа свидетельствовало о том, что Секушин пришел на митинг как участник, сообщила адвокат Елена Долганова.

Согласно протоколу, журналист «снимал акцию протеста, тем самым участвовал в ней» https://t.co/RiRMj6T4EO — ОВД-Инфо (@OvdInfo) 29 травня 2019 р.

Суд встал на сторону полицейских. Ранее Секушина оштрафовали также на 200 тыс. рублей за участие в шествии, которое в начале апреля предваряло митинг (тогда он тоже был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП).

Тема освещения протестов, в том числе антимусорных, достаточно болезненно воспринимается властями. Недавно Роскомнадзор приказал уральскому изданию Е1 удалить записи двух стримов, сделанных во время протестов против строительства храма в парке, поскольку обнаружил под видеороликами комментарии, которые расценил как призывы к экстремизму. Ранее депутат заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко удалил по требованию РКН со своего ютьюб-канала видео об этих протестах по той же причине.

За публикацию в своём Telegram-канале сообщения о выезде в Коломну для съемки видеороликов о строительстве мусорного полигона «Мячково» политик Дмитрий Гудков был оштрафован на 20 тысяч рублей. Суд счёт это «несанкционированным митингом». Недавно на политика был повторно наложен штраф, и также — за «митинг», на 15 тысяч рублей, хотя в этот момент находился на том самом первом суде, где получил первый штраф.

Коломенский активист Вячеслав Егоров находится под домашним арестов вот уже несколько месяцев, поскольку его пост на блог-платформе «Яндекс.Дзен» был признан призывом к несанкционированному митингу. Недавно Мосгорсуд отменил постановление Бабушкинского районного суда о том, что его уголовное дело по «дадинской статье» возбудили законно. При этом адвокат Егорова Мария Эйсмонт уточнила, что Мосгорсуд не высказал свою позицию по поводу законности преследования её подзащитного.

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