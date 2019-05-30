Новый Wiki-запрет от Роскомнадзора

Роскомнадзор предупредил Викитеку о том, что одна из её страниц внесена в реестр запрещённых сайтов. Об этом сообщил в своём Twitter исполнительный директор «Викимедиа Ру» (Wikimedia Russia) Станислав Козловский:

Роскомнадзор вдруг внезапно вспомнил о Вики-проектах и внёс в Реестр Викитеку за этот текст 1903 года: https://t.co/R0SlwISQAk pic.twitter.com/7FfWVYD1sf — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) 30 травня 2019 р.

Речь идёт о материале «Протоколы собраний Сионских мудрецов».

«Сообщение об этом пришло ещё два дня назад, — отмечается в неофициальном Telegram-канале Википедии, — но на международную почту, и мы об этом узнали только сейчас».

Wiki также подчеркивает:

«Если РКН заблокирует Викитеку, то и Википедия тоже подпадёт про блокировку. А так как Википедию, насколько мы знаем, блокировать пока никто не планирует (иначе это можно было бы сделать уже давно), то очень интересно посмотреть, что надзорные органы будут делать дальше».

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Брошюра «Протоколы сионских мудрецов» решением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 26.07.2010 была признана экстремистской, однако в Wikimedia настаивают, что брошюра — это конкретное печатное издание, а непосредственно произведения в списке Минюста нет. Кроме того, названия статьи в Викитеке и в федеральном списке экстремистских материалов не совпадают, а значит де-юре речь идёт о разных текстах.

РосКомСвобода также считает выдвинутые Викитеке претензии со стороны Роскомнадзора необоснованными. Wiki — это онлайн-энциклопедия, где собраны материалы исключительно для ознакомления, а не разжигания какой-либо розни. Блокировка любой информации, об этом мы тоже неоднократно заявляли, вряд ли приведёт к положительному результату, особенно с учётом того, что пользователь, оказавшийся в «стерильной» информационной среде, не увидит примеров действительно токсичной информации и с большой вероятностью может стать лёгкой мишенью для злоумышленников.

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