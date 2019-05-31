Внедрение технологий в рамках «Цифровой экономики» поручат госкомпаниям

Как сообщает Ъ, в июне Правительство РФ заключит соглашения о намерениях по поддержке развития высокотехнологичных направлений экономики с рядом крупнейших компаний, заявил вице-премьер Максим Акимов на совещании по развитию искусственного интеллекта с президентом Владимиром Путиным. В числе компаний, которые готовы его подписать,— Росатом, РЖД, Ростех, Ростелеком и Сбербанк. Предполагается, что Сбербанк возглавит направление искусственного интеллекта, Ростех — развитие квантовых сенсоров, распределенных реестров и нового поколения сетей связи для интернета вещей, Росатом — квантовые вычисления и технологии создания новых материалов и веществ, а РЖД — квантовые коммуникации.

Кроме того, консорциум Ростеха и Ростелекома будет отвечать за развитие беспроводных технологий связи, включая 5G. В каком формате будет создан консорциум, еще будет обсуждаться, уточнили в пресс-службе Ростелекома. «Это необязательно может быть юридическое лицо. Речь идет об объединении усилий, компетенций, опыта»,— уточнил представитель оператора.

Развертывание сетей 5G требует объединения усилий операторов связи и промышленности для расчистки частот, а также разработки и внедрения критически важных компонентов, говорил на совещании гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Базой для развития направлений, связанных с информационными технологиями, предлагается сделать проект «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика», поясняет источник, знакомый с повесткой совещания.

На реализацию «Цифровых технологий» в 2019–2024 годах из средств федерального бюджета запланировано выделить 282 млрд руб. Из них 88,5 млрд руб. должно быть выделено в 2019–2021 годах, а из внебюджетных источников за тот же период планируется привлечь 169,6 млрд руб. В АНО «Цифровая экономика», отвечающей за реализацию нацпрограммы, воздержались от комментариев.

Изначально к развитию технологий «Цифровой экономики» проявляли интерес крупные частные компании. Например, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Mail.Ru Group и «Яндекс». Акимов заявил, что получение лидерской позиции не означает монополизацию компанией направления, правительство будет следить за вовлечением в процесс всех сильных игроков. Также выступавшие на совещании глава Сбербанка Герман Греф и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметили, что лидирующая роль компаний не означает, что остальные будут выключены. Предложенную модель поддержал глава Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Президент Сбербанка Герман Греф предложил президенту России Владимиру Путину наделить Москву специальным статусом, который даст возможность экспериментировать в столице с технологиями искусственного интеллекта. Москва уже сейчас активно этим занимается, отметил Греф. По его словам, мэр города Сергей Собянин готов все решения, которые нарабатываются в Москве, передавать другим регионам бесплатно. Собянин, который также присутствовал на совещании, назвал идею Грефа хорошей. «Мы не представляем себе управление городом без информационных технологий», – заявил он.

Вице-премьер Максим Акимов предложил на совещании выделить дорожную карту по развитию искусственного интеллекта в отдельный федеральный проект. По его оценкам, на реализацию проекта потребуется до 90 млрд руб. в течение шести лет. Путин, завершая совещание, заявил, что дорожная карта с пошаговым планом внедрения искусственного интеллекта важнее стратегии. «Стратегии писать мы умеем», – резюмировал президент.

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