BitTorrent запустит децентрализованный P2P уже в этом году

Запуск анонсированной ранее основателем TRON Foundation и владельцем сервиса BitTorrent Джастином Саном децентрализованной P2P-системы хранения файлов на базе токена BitTorrent (BTT) состоится в третьем квартале текущего года.

BitTorrent to Fork IPFS to Create Decentralized File-Storage System https://t.co/82GSRpifOX

BitTorrent File System (BTFS) позволит пользователям напрямую обмениваться файлами и использовать ресурсы других участников сети для их хранения по аналогии с протоколом IPFS, однако с некоторыми усовершенствованиями, включая собственно интеграцию блокчейна, пользовательскую базу в 100 млн человек и поддержку различными группами разработчиков.

В 2018 году BitTorrent Inc. была официально приобретена Tron, относительно новым игроком в криптовалютном пространстве. Обе компании проявляют большой интерес к децентрализованным сервисам, позволяющими пользователям по всему миру общаться без вмешательства третьих лиц.

«Добро пожаловать в новое поколение децентрализованных систем хранения данных, — заявил Сан накануне. — BTFS станет крупнейшей децентрализованной P2P-сетью хранения файлов с почти 100 млн пользовательских узлов BitTorrent, более 1000 нод TRON, 27 нодами суперпредставителей и глобальными нодами TronGrid. Осталось три дня! Вы взволнованы?»

Инфраструктура BTFS будет состоять из 100 млн пользовательских узлов BitTorrent, тысячи полных нод TRON, 27 нод суперпредставителей и глобальных нод TronGrid.

Тестирование платформы началось в конце мая. После официального запуска ряд децентрализованных приложений (dApps) начнут работать на базе BTFS.

Why #BTFS is better than #IPFS?

1⃣Extensive token accessibility

2⃣Bigger trading volume

3⃣BitTorrent Speed

4⃣BitTorrent Network

5⃣BitTorrent Accelerator

6⃣100M user base

7⃣TronGrid infrastructure service

8⃣Dedicated global professional teams

9⃣High tech integration level pic.twitter.com/pkN5IQe3D8

— Justin Sun (@justinsuntron) May 31, 2019