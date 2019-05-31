BitTorrent запустит децентрализованный P2P уже в этом году

Запуск анонсированной ранее основателем TRON Foundation и владельцем сервиса BitTorrent Джастином Саном децентрализованной P2P-системы хранения файлов на базе токена BitTorrent (BTT) состоится в третьем квартале текущего года.
BitTorrent to Fork IPFS to Create Decentralized File-Storage System https://t.co/82GSRpifOX
100 млн пользователей одним махом приучат к децентрализованному вебу? Вау.
— Vladimir Kharitonov (@v_x) May 31, 2019
BitTorrent File System (BTFS) позволит пользователям напрямую обмениваться файлами и использовать ресурсы других участников сети для их хранения по аналогии с протоколом IPFS, однако с некоторыми усовершенствованиями, включая собственно интеграцию блокчейна, пользовательскую базу в 100 млн человек и поддержку различными группами разработчиков.
В 2018 году BitTorrent Inc. была официально приобретена Tron, относительно новым игроком в криптовалютном пространстве. Обе компании проявляют большой интерес к децентрализованным сервисам, позволяющими пользователям по всему миру общаться без вмешательства третьих лиц.
«Добро пожаловать в новое поколение децентрализованных систем хранения данных, — заявил Сан накануне. — BTFS станет крупнейшей децентрализованной P2P-сетью хранения файлов с почти 100 млн пользовательских узлов BitTorrent, более 1000 нод TRON, 27 нодами суперпредставителей и глобальными нодами TronGrid. Осталось три дня! Вы взволнованы?»
Инфраструктура BTFS будет состоять из 100 млн пользовательских узлов BitTorrent, тысячи полных нод TRON, 27 нод суперпредставителей и глобальных нод TronGrid.
Тестирование платформы началось в конце мая. После официального запуска ряд децентрализованных приложений (dApps) начнут работать на базе BTFS.
Why #BTFS is better than #IPFS?
1⃣Extensive token accessibility
2⃣Bigger trading volume
3⃣BitTorrent Speed
4⃣BitTorrent Network
5⃣BitTorrent Accelerator
6⃣100M user base
7⃣TronGrid infrastructure service
8⃣Dedicated global professional teams
9⃣High tech integration level pic.twitter.com/pkN5IQe3D8
— Justin Sun (@justinsuntron) May 31, 2019
Напомним, осенью прошлого года программист-энтузиаст Чарли Хоем (Charlie Hoey) создал сайт, позволяющий просматривать 3D-карту галактики прямо из вашего браузера с помощью Web-торрента, который распределяет основные загрузочные данные между пользователями. Просматривая сайт, пользователи помогают распределить нагрузку между собой, и, как говорят создатели WebTorrent, «Чем больше людей используют наш сервис, тем быстрее и более устойчиво он работает».
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