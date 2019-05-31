31.05.2019
BitTorrent запустит децентрализованный P2P уже в этом году
P2P-система хранения файлов основана на базе токена BTT, а инфраструктура сети будет состоять из 100 млн пользовательских узлов BitTorrent, тысячи полных нод TRON, 27 нод суперпредставителей и глобальных нод TronGrid

IPFS

Запуск анонсированной ранее основателем TRON Foundation и владельцем сервиса BitTorrent Джастином Саном децентрализованной P2P-системы хранения файлов на базе токена BitTorrent (BTT) состоится в третьем квартале текущего года.

BitTorrent File System (BTFS) позволит пользователям напрямую обмениваться файлами и использовать ресурсы других участников сети для их хранения по аналогии с протоколом IPFS, однако с некоторыми усовершенствованиями, включая собственно интеграцию блокчейна, пользовательскую базу в 100 млн человек и поддержку различными группами разработчиков.

В 2018 году BitTorrent Inc. была официально приобретена Tron, относительно новым игроком в криптовалютном пространстве. Обе компании проявляют большой интерес к децентрализованным сервисам, позволяющими пользователям по всему миру общаться без вмешательства третьих лиц.

«Добро пожаловать в новое поколение децентрализованных систем хранения данных, — заявил Сан накануне. — BTFS станет крупнейшей децентрализованной P2P-сетью хранения файлов с почти 100 млн пользовательских узлов BitTorrent, более 1000 нод TRON, 27 нодами суперпредставителей и глобальными нодами TronGrid. Осталось три дня! Вы взволнованы?»

Инфраструктура BTFS будет состоять из 100 млн пользовательских узлов BitTorrent, тысячи полных нод TRON, 27 нод суперпредставителей и глобальных нод TronGrid.

Тестирование платформы началось в конце мая. После официального запуска ряд децентрализованных приложений (dApps) начнут работать на базе BTFS.

Напомним, осенью прошлого года программист-энтузиаст Чарли Хоем (Charlie Hoey) создал сайт, позволяющий просматривать 3D-карту галактики прямо из вашего браузера с помощью Web-торрента, который распределяет основные загрузочные данные между пользователями. Просматривая сайт, пользователи помогают распределить нагрузку между собой, и, как говорят создатели WebTorrent, «Чем больше людей используют наш сервис, тем быстрее и более устойчиво он работает».

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